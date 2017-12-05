Миллиардеру Исмаилову предъявили обвинение в убийстве

Следственный комитет России предъявил обвинение миллиардеру Тельману Исмаилову. По данным следствия, он организовал убийство двух бизнесменов.
"План совершения преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов", – сообщили в ведомстве. Миллиардера хотят объявить в международный розыск, материалы направлены в прокуратуру, сообщает "Газета.ru".
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