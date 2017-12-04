Бывшего президента Йемена убили выстрелом в голову

Бывший президент Йемена Али Абдалла Салех был убит выстрелом в голову во время обстрела, передает "Утро.Ру". Кроме того, сообщается о смерти заместителя политика Арефа Зока и генерального секретаря Партии национального конгресса страны Ясира аль-Авази. Тело бывшего президента было доставлено в госпиталь в городе Сана.
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