В Москве из горящего дома спасли пять человек

В Москве вечером 29 декабря произошел пожар. Огонь возник в квартире многоэтажного дома на улице Академика Комарова.
На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Из горящей квартиры были спасены пять человек, еще 15 эвакуированы. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, передает агентство городских новостей "Москва".
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