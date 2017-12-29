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Происшествия

Акушеры оторвали ребенку голову при родах

Фото: GLOBAL LOOK press/Jochen Sand
Жуткая ситуация произошла в Тартагале (Аргентина), где 30-летняя Рэйна Наталья Веласкес обратилась в больницу в связи с преждевременными родами. Женщина находилась на 22-й неделе беременности. 
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Рэйна поехала вместе с мужем Игнасио на рождественскую вечеринку 25 декабря, но у нее внезапно отошли воды. На скорой женщину доставили в местную больницу.

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Врачи заявили, что без кесарева сечения она не родит. Однако оказалось, что в клинике не было никого, кто мог бы провести эту операцию. "Главврач сказала мне, что я буду рожать естественным путем", – цитирует Рейну The Sun.

Позже оказалось, что положение младенца было неправильным: когда его доставали, тело вышло, а голова оказалась зажатой в результате спазма матки. Это обстоятельство и привело к трагедии.

Акушер-гинеколог вытащил туловище младенца без головы, которая осталась в теле женщины. Игнасио прибежал в больницу, когда врачи вытаскивали обезглавленное тело.

Ни ему, ни его жене никто ничего не объяснил. Им лишь отдали маленькую белую коробку, где лежали останки их сына, который весил не больше 700 граммов.

Ведется следствие по пункту "врачебная халатность". Тем не менее руководство клиники считает, что спешить с выводами рано – надо посмотреть результаты, которые даст вскрытие. Пока все врачи, которые "помогали" Рэйне Наталье Веласкес рожать, остаются на рабочих местах, никого из них не уволили.

Автор: Людмила Фоканова29 декабря 2017, 13:01

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