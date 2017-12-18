В Москве убили и замотали в целлофан уроженца Узбекистана

В полицию Москвы обратился мужчина. Он рассказал, что в подвале дома 97 на улице Академика Сахарова на юго-западе столицы обнаружил тело. Прибывшие на место правоохранители обнаружили завернутый в целлофан труп 38-летнего уроженца Узбекистана. "Голова мужчины была проломлена, на теле – рубленые раны", – цитирует агентство городских новостей Москва представителя правоохранитрельных органов. На момент обнаружения жертва была мертва уже около двух дней. Предположительно, орудием убийства стал топор. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.