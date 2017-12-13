Мальчик с двумя половыми органами родился в Азербайджане

В Азербайджане родился младенец с редкой патологией. Из спины мальчика растет половой член.

Ребенка прооперировали и удалили лишнюю часть тела. Новорожденному оставили только орган, находящийся на "правильном" месте. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заведующего кафедрой неонатологии НИИ педиатрии Азербайджана Гюндуза Агаева. По словам специалиста, лишний половой член принадлежал близнецу новорожденного. Второй плод не стал развиваться, и его части просто срослись с ребенком. Гюндуз Агаев сообщил, что хирургам удалось удалить лишний орган без ущерба для здоровья малыша. Он уже выписан и находится дома с родителями. Теперь он ничем не отличается от других детей.

Несмотря на то что подобная патология очень редка, СМИ уже несколько раз писали о подобных случаях. Один из них произошел в 2008 году в Китае. Родители младенца едва не лишились чувств, увидев его, хотя акушеры всячески пытались предупредить их о необычном свойстве сына. Отец мальчика, 30-летний Ли Джун, – простой фермер из провинции Хенан. Имя матери ребенка решено не разглашать. Правда, новорожденный практически сразу же лишился второго набора половых органов: из роддома его экстренно отправили в детскую клинику Тяньцзинь, где он провел на операционном столе более трех часов.

По мнению врачей, именно отец ребенка стал причиной этой аномалии. Есть вероятность, что полученная доза радиации на работе отца спровоцировала генную мутацию. Это, в свою очередь, вызвало нарушение внутриутробного развития, которое называется "включенным плодом". В редчайших случаях при формировании двух эмбрионов-близнецов один из них как бы поглощает второго и в дальнейшем развивается как полноценный плод, но в его организме могут остаться "лишние" органы.