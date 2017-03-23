Врачи спасли четырехногого ребенка

В Чикаго медики сделали уникальную операцию девочке из африканской страны Кот-д'Ивуар. Малышка родилась с так называемым паразитическим близнецом – у нее четыре ноги и два позвоночника.

Как пояснили медики, в утробе матери Доминик срослась с другим зародышем, который перестал развиваться и паразитировал на ее теле, передает Daily Star. Сложнейшая операция по освобождению малышки от лишних конечностей длилась более шести часов с участием пяти квалифицированных хирургов.

В итоге медикам удалось успешно отделить лишние кости, кровеносные сосуды и нервные окончания. "Это было очень сложно, потому что у Доминик и близнеца было очень много общих органов и тканей", – отметил один из хирургов Роберт Келлог.

Сейчас десятимесячная девочка находится на реабилитации. По мнению врачей, в будущем малышка сможет вести нормальный образ жизни.

Девочка уже может садиться, поднимать руки, тянуться к вещам. Сейчас о Доминик временно заботится американская семья, узнавшая о ее проблеме из соцсетей. После того как она окрепнет, ее отправят домой в Африку, к биологическим родителям.



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