Разрушенный сирийский город попал на видео

Сирийский город Ракка был освобожден силами возглавляемой США коалиции. Курдские отряды "Демократических сил Сирии" продвигались медленно, и для их поддержки артиллерия и авиация западных стран наносила массированные удары по застройке. Последствия бомбардировок сняли на видео. Запись опубликовало РИА ФАН.