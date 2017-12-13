Разрушенный сирийский город попал на видео

Сирийский город Ракка был освобожден силами возглавляемой США коалиции. Курдские отряды "Демократических сил Сирии" продвигались медленно, и для их поддержки артиллерия и авиация западных стран наносила массированные удары по застройке. Последствия бомбардировок сняли на видео. Запись опубликовало РИА ФАН.
Корреспонденту Dni.Ru удалось связаться с телеведущей и выяснить подробности случившегося
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