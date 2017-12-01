Украинец задушил подругу из-за раздражавших СМС

Трагедия разыгралась в селе Красная Горка Киевской области. Там 23-летний парень расправился с 16-летней подругой.

Две недели злоумышленник делал вид, что девушка просто сбежала. Чтобы отвести подозрения, он заходил на ее страничку в социальной сети.

Парень утверждал, что подруга исчезла с суммой 200 тысяч гривен (более 430 тысяч рублей. – Прим. ред.). В это поверили все, в том числе родители погибшей. Заявление в полицию они написали только через две недели, передает Life.ru.

Из-за того, что молодой человек путался в показаниях, его решили проверить на детекторе лжи. В итоге он признался в содеянном. Парень рассказал, что девушка писала раздражавшие его СМС. Он сделал ей замечание, из-за чего началась перепалка.

Затем юная подружка схватила нож, а парень, чтобы ее успокоить, начал душить. Он заявил, что убил ее случайно. Потом молодой человек испугался и спрятал тело в заброшенном погребе в 200 метрах от дома.

Отметим, что довольно часто убийства происходят на почве ревности. Так, 7 октября 75-летний мужчина застрелил жену из нагана. Преступление произошло в частном доме одной из деревень Жуковского района Калужской области.