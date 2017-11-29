Под Москвой школьник ударил одноклассника ножом в шею

В кабинете истории в школе №1 города Клин Московской области поссорились два школьника. Один из них достал нож и несколько раз ударил 14-летнего одноклассника в шею.
Подозреваемый задержан и допрошен, передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Правоохранители намерены дать оценку действиям руководства школы.
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