В деле о резне в московском колледже всплыло домашнее насилие

Практикующий психолог Алена Никольская, в эксклюзивном интервью Dni.Ru рассказала о возможных мотивах 17-летнего студента, устроившего резню в колледже. По словам специалиста, на это молодого человека мог подтолкнуть буллинг со стороны однокашников.

Возможно, причиной этого поступка стала травля в учебном учреждении. Многие отмечают, что молодой человек был тихим. Это может свидетельствовать о проблемах в социализации. Преподаватель всегда замечает травлю, но не всегда решает с ней бороться, считает психолог. Иногда это выгодно учителю и помогает сплотить вокруг себя коллектив. Иногда в нем может взыграть желание одержать верх над строптивым учеником.

"Просто так убийства не бывает. Это всегда, срыв всегда "последняя капля". В данном случае таким триггером, спровоцировавшим подростка на резню, могла стать резкая фраза преподавателя, брошенная прямо перед трагедией", – отмечает Анна Никольская.

Заслуживает внимания и другая версия. Вполне возможно, что в колледже у молодого человека все было хорошо, а проблемы были дома. Мальчик мог выглядеть тихим из-за непонимания со стороны родителей, психологического, или даже физического насилия. Единственная вина преподавателя, в таком случае – это то, что он был похож на отца студента, предполагает специалист

Молодой человек мог проецировать на своего учителя образ унижавшего его родителя. Может, они были похожи внешне, или одного возраста, или говорили с одинаковыми интонациями – тогда той самой последней каплей мог стать просто какой-то жест, напомнивший ребенку о тяжелой атмосфере дома.

Однако, по мнению эксперта, такой вариант менее вероятен. По ее словам, в подавляющем большинстве подобных трагедий виноваты однокашники, развязавшие травлю, и сделавшие товарища изгоем. Одним из косвенных признаков травли является информация о том, что устроивший резню школьник пропускал занятия. "Ты не пропускаешь классный фильм, который ты хотел посмотреть, не пропускаешь рейс на отдых, о котором давно мечтал. Ты пропускаешь то, что тебе не интересно и что тебе тяжело выносить морально", – отметила Анна Николськая.

По информации журналистов телеканала "РЕН-ТВ", отец мальчика перерезавшего горло своему классному руководителю, сообщил, что для совершения убийства не было никаких предпосылок. Как сообщают одноклассники 17-летнего преступника, он всегда носил с собой нож.