Тело ребенка с ножом в сердце обнаружили в школьном туалете

В одной из школ Волгограда нашли мертвого восьмиклассника. Тело мальчика с ножом в сердце обнаружили в туалете.

По сообщениям местных СМИ, 14-летний мальчик на перемене играл с ножом-бабочкой в коридоре школы. В какой-то момент он отвлекся, и оружие вонзилось ему в грудную клетку. Испугавшись, школьник побежал в туалет, зажимая рукой ранение. Там он умер, не дождавшись приезда медиков. Как утверждают журналисты со ссылкой на учеников школы, нож мальчику подарил отец. Ребенок не расставался с "бабочкой" несколько дней.

На месте трагедии работают следователи и криминалисты. "В настоящее время на место прибыла следственно-оперативная группа в составе следователей территориального подразделения Следственного комитета России, а также следователей-криминалистов ведомства, которые уже приступили к осмотру места происшествия", – уточняется на сайте регионального отделения СК.

В сообщении ведомства отмечается, что сам нож, который мальчик крутил в руках, был найден во дворе школы. "Сейчас устанавливаются все обстоятельства гибели несовершеннолетнего, опрашиваются очевидцы и свидетели произошедшего", – подчеркивает пресс-служба ведомства.

Как сообщает издание v1.ru, в связи с ЧП в школе отменили занятия. На территорию учреждения не пускают посторонних, а внутри работают следователи. Они опрашивают одноклассников и учителей погибшего восьмиклассника.

Это не первый случай, когда школьники напарываются на нож. Несколько дней назад учащийся восьмого класса московской школы был доставлен в больницу с колото-резаным ранением. Причиной травмы стал удар ножом, который ему нанес студент колледжа в ходе конфликта.