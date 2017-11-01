Трагедия семьи Эльдара Рязанова

На 53-м году жизни скончался Олег Бердюгин, приемный сын легендарного режиссера Эльдара Рязанова. Причины смерти пока не известны.

Об этом сообщил один из друзей покойного у себя в социальной сети. "Не стало Олега Бердюгина. Внезапно и несправедливо. Мои самые искренние соболезнования его семье и маме Эмме Абайдуллиной-Рязановой", – написал он.

Олег родился в 1964 году. Он был сыном Эммы Валериановны от первого брака. Однако отношения женщины и художника-конструктора Валерия Бердюгина не задались. Не сложился и ее второй брак. А в 1995 году Эмма Валериановна вышла замуж за Эльдара Рязанова.

Сначала Олег Бердюгин хотел связать свою жизнь с дизайном и окончил профильную кафедру Свердловского архитектурного института. Потом перебрался в Москву, где поступил во ВГИК. Там он получил специальность "режиссер игрового кино– телефильма", после чего работал кинопродюсером.

Сейчас страница Олега в Facebook пестрит словами скорби. Знакомые и друзья выражают соболезнования матери покойного: "Олег, дорогой, как же так?! Нереально осознать и принять... Господи, упокой душу ушедшего. Царствие Небесное тебе, Олег... Соболезную родным", "Скорбим... Глубокие соболезнования Эмме Валериановне и всем близким".

Напомним, знаменитый режиссер Эльдар Рязанов скончался 30 ноября 2015 года. Он умер от сердечной недостаточности в больнице. Туда Рязанов попал после резкого ухудшения здоровья.

"Состояние Эльдара Александровича несколько ухудшилось по ряду жизненных показателей. Нарастает слабость. Неважные анализы. Мы приняли решение сегодня его госпитализировать для обследования и профессиональной врачебной поддержки. Повезем в одну из центральных клиник", – рассказывали тогда в семье артиста. В этом году знаменитому режиссеру исполнилось бы 90 лет.