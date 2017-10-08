Рассекречена предсмертная записка стрелка из Лас-Вегаса

Полиция рассекретила содержание предсмертной записки Стивена Пэддока, который устроил стрельбу из окна гостиничного номера по отдыхающим на кантри-фестивале в Лас-Вегасе и убил 59 человек, передает НСН. Отметим, на кадрах с места штурма многие заметили лежащие на столе листок и ручку, и подумали, что речь идет о послании, которое оставил террорист. Однако последним, что написал американец, устроивший беспрецедентную в истории страны бойню, было вовсе не объяснение своих мотивов и не прощальные слова. На листке он проводил расчеты, куда необходимо целиться, чтобы убить как можно больше людей.