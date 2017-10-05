Раненый в центре Москвы бизнесмен умер в больнице

В одной из московских больниц скончался бизнесмен Арсен Папазян, раненый во время нападения в центре Москвы. Врачам не удалось его спасти, передает Telegram-канал Mash.

Предприниматель являлся членом Общественной палаты Воронежской области и председателем армянской культурно-христианской общественной организации "Ани", сообщает Ura.ru. Главной версией произошедшего называют заказное убийство.