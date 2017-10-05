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Крымчанин разгромил памятник "Небесной сотне" в Киеве

Фото: facebook.com/zoryan.zoryan
В Киеве уничтожили памятник так называемым героям "Небесной сотни". В украинском руководстве заявили, что его разбил житель Севастополя.
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На опубликованных советником главы МВД Украины Зораном Шкиряком фотографиях видно, что каменные плиты памятника опрокинуты и разбиты. Пост об этом чиновник разместил на своей странице в Facebook.

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"Сегодня на Аллее Героев Небесной Сотни произошел преступный акт откровенного антигосударственного вандализма", – написал Шкиряк. Произошедшее, если верить чиновнику, дело рук жителя Севастополя 1974 года рождения. По некоторым сведениям, он приехал в Киев минувшей ночью. Сейчас мужчина находится в отделении полиции.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по части первой статьи 148 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Максимальное наказание по этой статье – три года лишения свободы.

Протесты на майдане Незалежности начались 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Украины во главе с тогдашним премьером Николаем Азаровым о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом. В скором времени на площади начались столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, в том числе отрядом особого назначения МВД Украины "Беркут".

В феврале 2014 года противостояние достигло апогея. В результате применения огнестрельного оружия неизвестными погибли более 100 протестующих, которых в постмайданной Украине принято называть "Небесной сотней".

Нынешние украинские власти возлагают вину за расстрел людей на экс-президента Виктора Януковича и его сторонников, в том числе руководство "Беркута". Те отрицают свою вину. Кроме того, со временем начали появляться доказательства, что в расстреле людей в феврале 2014 года могли быть замешаны западные спецслужбы, которые таким образом хотели повысить накал противостояния и свергнуть Януковича.

Автор: Иван Поляков5 октября 2017, 17:08

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