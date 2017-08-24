Вандалы уничтожили памятник маршалу Жукову в Одессе

Гипсовый бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова, который стоял на углу проспекта Небесной Сотни и улицы Академика Глушко в Одессе, исчез, передает RT. Сообщается, что памятник сняли с постамента и подвесили на Строгановском мосту. Обнаружен он был уже после падения на дорогу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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