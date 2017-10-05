У безработного 26-летнего москвича угнали две Audi

Воры проникли в квартиру к безработному москвичу, похитили ключи от двух иномарок, после чего угнали автомобили. Инцидент произошел на Нахимовском проспекте, передает агентство "Москва".

Как рассказал 26-летний пострадавший, воры забрались в его квартиру, расположенную на третьем этаже, отжав окно. Добычей угонщиков стали Audi A5 и Audi A1. Общий материальный ущерб превысил два миллиона рублей.