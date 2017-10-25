Из реки в центре Москвы вытащили труп

В центре Москвы прохожий обнаружил труп. Тело находилось в реке недалеко от Космодемианской набережной.

Правоохранители установили личность погибшего – им оказался 34-летний мужчина. По предварительным данным, перед смертью он получил множественные травмы. По факту случившегося проводится проверка, передает РЕН ТВ.