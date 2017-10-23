В московском метро случилось ЧП

Утром 23 октября в московском метро произошел сбой в движении поездов. Составы были остановлены на участке между станциями "Чкаловская" и "Дубровка" на Люблинской линии.

В пресс-службе метрополитена объяснили происходящее техническими неполадками. Обстоятельства случившегося устанавливаются.