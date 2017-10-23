В московском метро случилось ЧП

Утром 23 октября в московском метро произошел сбой в движении поездов. Составы были остановлены на участке между станциями "Чкаловская" и "Дубровка" на Люблинской линии.
В пресс-службе метрополитена объяснили происходящее техническими неполадками. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
9:09 Люблинская линия. Нет движения от Чкаловской до Дубровки по техническим причинам.— Московское метро (@MetroOperativno) 23 октября 2017 г.
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