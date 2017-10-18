Над Канадой пассажирский самолет столкнулся с дроном

Во время захода на посадку в аэропорту Квебека в Канаде пассажирский самолет Beechcraft King Air 100 столкнулся с квадрокоптером, передает Life.ru. Сообщается, что лайнер получил незначительные повреждения и благополучно приземлился в штатном режиме. Дрон полностью разбит. Власти Канады начали поиск хозяина беспилотника. Ему может грозить не только штраф, но и иск от авиакомпании за повреждение лайнера. Произошедшее подтвердили в Министерстве транспорта Канады. Таким образом, это стало первым зарегистрированным случаем столкновения пассажирского самолета с беспилотником.
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