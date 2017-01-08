Очевидцы сняли перестрелку убийцы с полицейскими в Москве

Последние секунды жизни мужчины, который открыл огонь по полицейским, попали на видео очевидца. На записи видно, как мужчина стреляет в сотрудников правоохранительных органов, а после сводит счеты с жизнью.

Случайный прохожий обнаружил тело застреленного мужчины на улице Васильцовский Стан на юго-востоке Москвы, после чего обратился в полицию. Подозрение в совершении преступления легло на его соседа, 26-летнего молодого человека. Подозреваемый попытался скрыться, однако был обнаружен неподалеку от места совершения преступления – на улице Федора Полетова.

Дальнейшие события попали под объектив камеры одного из очевидцев, что позволяет с точностью восстановить картину произошедшего. Вооруженный подозреваемый попытался укрыться за припаркованным автомобилем, откуда вел стрельбу по полицейским. Поняв, что окружен, мужчина покончил с собой. Запись опубликовал телеканал "РЕН ТВ".

Известно, что в ходе перестрелки он ранил двух сотрудников правоохранительных органов. Одному из них дробь попала в ногу – медики извлекли из тела полицейского посторонний предмет и отправили на лечение домой. Второй сотрудник органов охраны порядка, по имеющимся данным, был ранен серьезнее. Он доставлен в столичную больницу. Тем не менее, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Отметим, незадолго до трагедии мужчину сняла камера наружного наблюдения. На записи видно, как молодой человек, одетый в камуфляжную одежду и кепку, подходит к подъезду. В руках у него чехол продолговатой формы, в котором лежит оружие.

Также сообщалось, что подозреваемый состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Причем отправила его туда собственная мать. Как удалось выяснить журналистам, молодому человеку грозило уголовное преследование за стрельбу на детской площадке. Его мать, работающая адвокатом, взялась представлять его интересы и способствовала постановке подозреваемого на учет в психоневрологический диспансер. Это позволило ему избежать наказания и в скором времени оказаться на свободе.

По факту убийства соседа подозреваемого возбуждено уголовное дело. На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.