"Мажору с автоматом" грозит семь лет тюрьмы

Настоящий скандал разгорелся после публикации в Сети видео, на котором молодой человек произвел несколько выстрелов в воздух неподалеку от ресторана на северо-востоке Москвы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Личность стрелка была установлена, ему грозит до семи лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.

Едва видео со стреляющим в воздух из автомата молодым человеком появилось в Сети, как пользователи интернета тут же разглядели в нарушителе спокойствия очередного мажора, решившего наплевать на общественные нормы. В ходе полицейской проверки подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 28-летний безработный уроженец Махачкалы.

Изначально то, из чего он стрелял, обозначалось правоохранительными органами как "предмет похожий на автоматическое оружие". Дальнейшая проверка помогла точнее определить, что это было. Представитель правоохранительных органов столицы подтвердил, что задержанный произвел не менее четырех выстрелов из автомата Калашникова, передает Life.ru.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Максимальное наказание, которое грозит молодому человеку, составляет семь лет лишения свободы либо штраф в размере до одного миллиона рублей. Также в качестве наказания могут применяться исправительные работы на срок до пяти лет.

Для проведения следственных действий оперативники пришли в хостел, где, по данным правоохранителей, проживал подозреваемый и напротив которого произошла стрельба. Директор гостиницы рассказал, что стрелка не знает. "Он не наш посетитель, но мы в любом случае все данные о гостях хостела передали полиции", – подчеркнул он. "Мы стрельбы не слышали, о произошедшем узнали из СМИ", – добавил директор гостиницы.

Также следователи уже успели допросить одного из свидетелей – водителя припаркованного неподалеку автомобиля Opel. Он рассказал полиции о точном месте и времени стрельбы.

Как писали Dni.Ru,5 января на YouTube появилось видео с названием "Стрельба из автомата в центре Москвы 2017". В дальнейшем удалось установить, что стрельба из автомата в воздух велась в районе Медведково, недалеко от ресторана "Хинкальная". Ни стрелок, ни его товарищи лиц не скрывали.