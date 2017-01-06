"Мажором с автоматом" оказался безработный махачкалинец

Сотрудникам столичной полиции удалось идентифицировать молодых людей, снявших на видео стрельбу из автомата. Как рассказал официальный представитель МВД России Ирина Волк, нажимавший на курок мужчина уже задержан.

"В ходе проверки видеоролика размещенного в сети интернет, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета похожего на автоматическое оружие, сотрудниками УУР ГУ МВД России по Москве установлен и задержан молодой человек, который производил выстрелы", - цитирует Волк РИА Новости.

Она отметила, что задержанным оказался 28-летний уроженец Махачкалы. В Москву он приехал с целью трудоустройства, проживая в одном из столичных хостелов.

Интересно, что в опубликованном ролике утверждалось, что стрельба велась в центре Москвы. Но, как сообщает Life.ru со ссылкой на очевидца, инцидент произошел на севере столицы – в районе Медведково, недалеко от ресторана "Хинкальная". Кроме того, стало известно время инцидента. Стрельба произошла в период новогодних праздников, с 29 декабря по 1 января.







Как писали Dni.Ru,5 января на YouTube появилось видео с названием "Стрельба из автомата в центре Москвы 2017". На записи видно, как молодой человек стоящий возле автомобиля, производит несколько выстрелов в воздух. Ни сам стрелок, ни его друзья лиц не скрывают. На крики прохожих они отреагировали смехом.