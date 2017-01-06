Владельца ресторана "Лимассол" из-за публикации в Сети скандального ролика
Несколько друзей засняли и выложили в Сеть видео, как один из них стреляет из автомата
"Мажором с автоматом" оказался безработный махачкалинец
"В ходе проверки видеоролика размещенного в сети интернет, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета похожего на автоматическое оружие, сотрудниками УУР ГУ МВД России по Москве установлен и задержан молодой человек, который производил выстрелы", - цитирует Волк РИА Новости.
Она отметила, что задержанным оказался 28-летний уроженец Махачкалы. В Москву он приехал с целью трудоустройства, проживая в одном из столичных хостелов.
Интересно, что в опубликованном ролике утверждалось, что стрельба велась в центре Москвы. Но, как сообщает Life.ru со ссылкой на очевидца, инцидент произошел на севере столицы – в районе Медведково, недалеко от ресторана "Хинкальная". Кроме того, стало известно время инцидента. Стрельба произошла в период новогодних праздников, с 29 декабря по 1 января.
Как писали Dni.Ru,5 января на YouTube появилось видео с названием "Стрельба из автомата в центре Москвы 2017". На записи видно, как молодой человек стоящий возле автомобиля, производит несколько выстрелов в воздух. Ни сам стрелок, ни его друзья лиц не скрывают. На крики прохожих они отреагировали смехом.
Кому придется усердно работать, а кто сможет насладиться временным затишьем
Смешные фразы, сказанные известными людьми в 2016 году
Популярная телеведущая по примеру бывшего мужа свела памятную татуировку
Шторм "Аксель" преподнес подарок жителям немецкого острова Лангеог