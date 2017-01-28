Женщина прыгнула под поезд метро ради спасения дочери

Стали известны подробности падения женщины с ребенком под поезд в московском метро. По словам очевидца, девочка поскользнулась и упала, а мать прыгнула следом, чтобы спасти ребенка.

При этом, по версии столичной подземки, женщина намеренно прыгнула под поезд на станции "Молодежная". "Мы посмотрели видео с камер наблюдения, по ним видно, что женщина поговорила с кем-то по телефону, повесила трубку и после этого вместе с ребенком, прямо перед пребывающим поездом, намеренно спрыгнула на путь", – заявили в пресс-службе метро.

Машинист и дежурный по станции также сообщили, что девочка упала вместе с мамой. "Когда я въезжал, я видел, как они летят", – сказал сотрудник метрополитена.

В свою очередь Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего ребенка". По версии правоохранителей, женщина, желая причинить смерть своей девятилетней дочери, схватила последнюю за плечи и прыгнула под приближающийся поезд. После экстренного торможения пострадавшие были извлечены с рельсов, передает агентство "Москва".







В настоящее время пострадавшая женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, ребенка эвакуировали на вертолете московского авиационного центра. Девочка находится в коме, сообщает РЕН.

Состав, под который упали женщина с ребенком, снят с линии. У первого вагона от столкновения с людьми разбито лобовое стекло, пишет Life.

ЧП произошло 28 января на станции "Молодежная" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Инцидент привел к остановке движения поездов в сторону центра.На станции наблюдалось скопление пассажиров.