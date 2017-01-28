Женщина с ребенком упала под поезд в московском метро

На станции "Молодежная" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена произошло ЧП. На рельсы перед приближающимся поездом упала женщина с ребенком.

Как сообщает Life.ru, на месте происшествия работают медики и полиция. Пострадавшая женщина была госпитализирована в ближайшую больницу. Она получила множественные переломы, в том числе головы. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

При этом ребенок получил незначительные травмы. Двухлетняя девочка сейчас находится в состоянии шока. Пока полиция рассматривает две версии ЧП: несчастный случай по собственной неосторожности и попытка суицида. Для эвакуации пострадавших был использован вертолет МЧС.

Как сообщает агентство "Москва", инцидент привел к остановке движения поездов в сторону центра.На станции наблюдалось скопление пассажиров. По громкой связи сотрудники метрополитена предупреждали пассажиров, чтобы они продолжали свой маршрут наземным общественным транспортом. По прошествии получаса движение поездов было полностью восстановлено.