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Женщина с ребенком упала под поезд в московском метро

Фото: GLOBAL LOOK press\Anton Belitsky
На станции "Молодежная" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена произошло ЧП. На рельсы перед приближающимся поездом упала женщина с ребенком.
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Как сообщает Life.ru, на месте происшествия работают медики и полиция. Пострадавшая женщина была госпитализирована в ближайшую больницу. Она получила множественные переломы, в том числе головы. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. 

При этом ребенок получил незначительные травмы. Двухлетняя девочка сейчас находится в состоянии шока. Пока полиция рассматривает две версии ЧП: несчастный случай по собственной неосторожности и попытка суицида. Для эвакуации пострадавших был использован вертолет МЧС.

Как сообщает агентство "Москва", инцидент привел к остановке движения поездов в сторону центра.На станции наблюдалось скопление пассажиров. По громкой связи сотрудники метрополитена предупреждали пассажиров, чтобы они продолжали свой маршрут наземным общественным транспортом. По прошествии получаса движение поездов было полностью восстановлено. 

Автор: Виталий Петров28 января 2017, 12:08

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