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Спутавшего поляка с русским британца посадили на 10 лет

Фото: GLOBAL LOOK press\West Coast Surfer
Британский футбольный фанат напал на пассажира подземки и столкнул его на пути на станции метро "Бонд Стрит" в Лондоне. Незнакомца он принял за русского, однако тот оказался поляком. Суд приговорил хулигана к десяти годам тюрьмы.
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Когда 32-летний бывший финансовый аналитик Кристофер Коул напал на 21-летнего Дэвида Питразчека он был искринне уверен, что тот является русским, передает Daily Mail. Также он был пьян. Свою агрессию британец объяснил желанием отомстить за поведение российских футбольных фанатов, которые вступали в драки с английскими болельщиками во время Чемпионата Европы 2016 года во Франции.

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Камеры наружного наблюдения засняли, как хулиган подбегает к стоящему на краю платформы на станции "Бонд Стрит" мужчине и толкает его на пути. Молодой поляк сумел забраться обратно за считанные секунды до прибытия поезда. При этом ему пришлось наступать на контактные рельсы, что вызвало реальную угрозу жизни мужчины.

Кроме того, установленные на станции камеры показали, что британец целенаправленно следовал за своей жертвой. "Кажется, вы признали, что действовали из чувства мести  или исходя из нелепой идеи в некотором роде отстоять репутацию этой страны, что совершенно абсурдно", – в ходе заседания заметил судья.

Он отметил, что выходка британца имела для пострадавшего длительный негативный эффект, физический, моральный и материальный, поскольку молодой человек до сих пор не смог полноценно вернуться к работе. В итоге Кристофер Коул был приговорен к десяти годам лишения свободы. Услышав приговор футбольный хулиган поднял большой палец вверх и сказал "Ура". 

Автор: Геннадий Куприянов27 января 2017, 21:43
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