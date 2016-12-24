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У чиновницы украли бриллианты за 6 миллионов

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Группа злоумышленников похитила драгоценности и ценные вещи из дома чиновницы российского Фонда социального страхования (ФСС). Общая сумма добычи воров – шесть миллионов рублей.
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Хозяйка коттеджа, сотрудница ФСС обратилась в полицию с заявлением о краже. По ее словам, преступники ограбили ее и ее дочь, главу отдела ФСС России по Московской области. Грабители вынесли из дома чиновниц украшения с бриллиантами и норковую шубу на общую сумму в шесть миллионов рублей.

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Ограбленный бизнесмен рассказал о своей коллекции часов

Стало известно, что воры проникли в коттедж, сломав окно на первом этаже, передает Life.ru со ссылкой на информированный источник. В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и разыскивает грабителей.

Напомним, это не первое громкое ограбление за этот месяц. Так, в начале декабря злоумышленники вынесли из квартиры московского бизнесмена Давида Давтяна коллекцию часов и пистолет на общую сумму более 86 миллионов рублей. 

24 декабря 2016, 16:54

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