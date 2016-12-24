Женщина отметила, что родственники жертвы – адекватные и спокойные люди
У сотрудницы ФСС и ее дочери украли украшения и шубу
Известная актриса после падения в шахту лифта получила травму головы
ЧП случилось накануне, 23 декабря. На Ботаническую улицу, к зданию Института театрального искусства вызвали спасателей с сообщением о падении женщины в шахту лифта. Однако помощь сотрудников МЧС не понадобилась – работники образовательного учреждения сами вытащили женщину.
Позднее выяснилось, что пострадавшей оказалась 69-летняя Раиса Мухаметшина – актриса, известная множеством работ над озвучкой популярных персонажей мультфильмов. В частности, артистка озвучила мышь Гаечку в анимационном сериале "Чип и Дейл" и мартышку в мультфильме "38 попугаев".
Актриса получила травму головы и была доставлена в НИИ скорой помощи имени Склифософского. Сегодня, 24 декабря стало известно, что состоянию здоровья Мухаметшиной ничего не угрожает, артистку уже выписали, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в медучреждении. Отметим, что уже завтра, 25 декабря, Мухаметшина отметит свой 70-й юбилей.
Актриса разрыдалась от его жестокости
Девушка покорила всех привлекательностью
Не стало любимого питомца звезды
Раиса Мухаметшина пострадала в здании Института театрального искусства в Москве