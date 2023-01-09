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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года

Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".
Астролог Лилия Любимова представляет гороскоп на неделю – со 9 по 15 января 2023 года.
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Первый рабочий понедельник года – это обычно нелегко, но в этом году звезды расстарались и приготовили для нас самый мягкий и деликатный переход от праздников к рабочим будням. Венера и Марс объединили усилия и решили, что миру нужна большая порция гармонии. Они угадали!

Дружественные отношения планет, олицетворяющих женское и мужское начало, это возможность наладить отношения с партнером; познакомиться с приятным человеком; успешно провести переговоры; купить одежду, которая к лицу; сделать удачные косметические процедуры; начать больше зарабатывать.

Так что неделя начнется удачно для тех, кто понимает, чего хочет. Правда, действовать напрямую, экспансивно, смело, прямолинейно, вряд ли получится, так как Марс в эти дни останавливается и разворачивается к прямому движению. К следующему понедельнику он уже наберет скорость – вот тогда можно будет развернуться на полную!

А пока лучше планировать и мечтать. Аспекты Солнца с Нептуном и Меркурия с Ураном (оба ретро) говорят о том, что многие смогут верно почувствовать, как действовать дальше, опираясь на прошлый опыт. В учебе, искусстве, психологии, IT-сфере, интернете можно будет разобраться в накопившихся вопросах.

Выходные пройдут под влиянием Венеры, опечаленной негативными лучами Урана и Луны. Это время, когда легко приуныть даже без причины, а уж при ее наличии – тем более. Не стоит в эти дни впечатляться новостями, делать покупки, ходить в салоны красоты, выяснять отношения и оценивать свои первые успехи в Новом году. Еще успеете!

Овен

У вас закончится какая-то история, связанная с работой или масштабным проектом. Возможно, у вас сменится начальник или преподаватель, либо вы завершите научную работу. Эта неделя покажет, какой багаж вы заработали, с чем пойдете дальше. В конце месяца у вас будет момент удачи, готовьте основу для своего старта!

Телец

Многим Тельцам придут в головы вопросы типа: почему я зарабатываю столько, а не больше? Нравится ли не моя работа, или я ее просто терплю? Не пора ли что-нибудь изменить в своей внешности и жизни вообще? Не игнорируйте такие размышления, именно они помогут в скором будущем найти свой путь к успеху.

Близнецы

Ваш Марс – один из главных героев недели. Под влиянием Венеры и своей стационарности он будет спокойным и даже нерешительным, поэтому важные дела, в которых нужна ваша сила или личная харизма, лучше пока отложить. Сосредоточьтесь на комфорте, порадуйте себя тем, что приносит вам удовольствие.

Рак

Прощание с Черной Луной – прекрасный момент! Вам станет проще жить: окружающие станут меньше к вам придираться, улучшатся отношения. Готовьтесь к тому, что в марте в ваш знак пожалует Марс. Завершайте дела, которые затянулись, отдыхайте, рационально расходуйте свои силы и время.

Лев

На этой неделе в вашем знаке окажется Черная луна, олицетворяющая темную сторону личности. Проследите, какие темы станут актуальными, т.к. с ними вам придется разбираться большую часть 2023 года. До третьей декады января не предпринимайте важных шагов – пусть все идет потихоньку, не торопите события.

Дева

Эта неделя понравится Девам, потому что подарит возможность спокойно и методично разбираться со своими делами. Никто не будет вас подгонять, если вы будете самостоятельны и ответственны. Хорошее время для наведения порядка в любых сферах, заботы о домашних животных, обустройства рабочего места.

Весы

14 января звезды преподнесут вам отличный подарок: гармоничную конфигурацию из Венеры, Марса и Луны в вашем знаке. Это прекрасный день для покупок, бьюти-процедур, консультаций на тему здоровья, заботы о себе. Творческие Весы смогут создать что-то интересное, а одинокие – познакомиться.

Скорпион

Неделя после полнолуния лучше всего подходит для занятий, которые вас успокаивают либо помогают поверить в свои силы. Вам не нужны сейчас громкие победы, достаточно будет просто не накапливать дела. Выходные освободите для полного отдыха – Луна в вашем знаке будет не в лучшей форме, позвольте себе не напрягаться.

Стрелец

Марс в вашем секторе отношений в середине недели затормозит и сменит вектор движения, и в ваших союзах – деловых и любовных – может начаться время перемен. Будьте готовы к тому, что жить по-старому больше не получится. И это хорошо, потому что Стрельцам неполезно топтаться на месте, нужно двигаться вперед!

Козерог

Солнце в вашем знаке не в самом завидном положении, поэтому не возлагайте на эту неделю слишком больших надежд. Начинайте год спокойно и не торопясь, наблюдайте, делайте выводы, накапливайте информацию, анализируйте опыт декабря. Пока ваш Меркурий ретрограден, еще не время действовать.

Водолей

Великолепный аспект вашей Венеры к Марсу в Близнецах порадует творческим мышлением, флиртом, развлечениями, удовольствием от жизни, легкостью в общении. Вы сможете достичь успехов в интеллектуальной деятельности, правда, в уже существующих проектах – начинать что-то новое пока не стоит.

Рыбы

Вам пока еще рано приниматься за важные дела вроде поисков работы или нового партнера. Продолжайте собирать информацию, размышлять о плюсах и минусах. В конце января наступит удачное время для активных действий, а пока можно готовиться к поездкам, экзаменам, встречам, покупкам.

Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
9 января 2023, 14:40 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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