Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года

Один из самых интересных моментов года! Мы подходим к самой адреналиновой точке августа – полнолунию. Полнота Луны на небе олицетворяет полную чашу. Необязательно терпения, это могут быть и другие чувства! Например, любви, ощущения счастья, или наоборот – нетерпимости типа "Не хочу и не буду!".

Полнолуние 12 августа это время, когда при желании каждый сможет, наконец, оценить свое положение за прошедшие 7 месяцев года: сколько денег на самом деле потеряно или заработано; в какую сторону изменилось здоровье; стоит ли продолжать делать то, что начато зимой; оставаться ли жить там, куда вы поехали.



Разумеется, на этой неделе будет много громких заголовков, обострений международных отношений, репортажей с мест событий. Но не все их читают, а многие именно в этот период перестанут читать. Чаша уже наполнена, больше не помещается!

Звезды, как по команде, меряются силами друг с другом, что показывает нам, за что нужно хвататься. Плюс в том, что нам будет дано время на то, чтобы все поправить. Поэтому важно не игнорировать такие симптомчики, как новая боль или напрягшиеся отношения с начальником. Это звезды подсказывают, в каком месте назревает проблема.

Приятным бонусом всем нам будет переход Венеры в знак Льва 11 августа. Во Льве Венера любит наряжаться и развлекаться, ходить по магазинам и культурным мероприятиям. Именно в это время, до 5 сентября, важно говорить друг другу комплименты, потому что мы все будем в них остро нуждаться!

В такое время покупаются самые красивые вещи, правда, и деньги тают очень быстро, за ними нужен глаз да глаз. Если у вас есть возможность, обязательно делайте что-то красивое, надевайте свои лучшие наряды, смотрите любимые фильмы, ходите на выставки картин, экскурсии, мастер-классы по живописи или рукоделию, фотографируйте то, что кажется красивым.

И помните о безопасности – в августе никогда не будет лишним перестраховаться в таких темах, как валютные операции, крупные покупки, авиа-перелеты, поездки на авто, рискованные любовные связи, спорт и другие физические нагрузки.

Овен

Что-то меняется в вашей финансовой сфере. Возможно, вы решите поменять банк, а то и сферу деятельности, которая приносит вам деньги. Многим Овнам захочется более яркой жизни, развлечений, свиданий, смены имиджа, покупок для себя, любимых. Не отказывайте себе в удовольствиях, но знайте меру.

Телец

Трансформация продолжается: у вас полно новых идей, планов, желаний. Полнолуние в Водолее даст возможность расстаться с вредной привычкой или человеком, отношения с которым больше не устраивают. Звезды просят не забывать о технике безопасности во всем, что вы делаете.

Близнецы

Вы сможете определиться с учебой или отношением к ней. Многих Близнецов ждут интересные события, связанные с братьями и сестрами, соседями. Блогеры и писатели смогут закончить большой объем работы. В книгах и соц.сетях будут встречаться интересные мысли, которые расширят кругозор, изменят мнение.

Рак

Раки-родители смогут успешно довести до конца дела, связанные со школой, детским садом. Многим удастся купить вещи, за которыми давно охотились, продать свои творческие работы за хорошие деньги. Общение с друзьями и теми, с кем вы состоите в группах, чатах, общих компаниях, заставит о чем-то задуматься.

Лев

Ваше Солнце в эпицентре небесных баталий, поэтому суеты не избежать. Возможно, вы не успеете понять, что именно изменилось – осознания придут позже. А пока просто берегите себя, не тратьте нервы на мелочи жизни. И не забудьте сходить в салон красоты, побаловать себя чем-то приятным.

Дева

Для Дев приоритетной темой становится здоровье или удобство, комфорт. На этой неделе прислушивайтесь к сигналам своего организма и отзывайтесь на них, «делайте себе хорошо». Будет найдено решение относительно учебы или получения документов. У вас будет много интересных разговоров – в сети или в реале.

Весы

Весам-родителям нужно быть внимательными со своими детьми, а творческим людям – не бросать свои занятия. Влюбленных ждет неделя красивых признаний или эмоциональных выяснений отношений. Вас здорово поддержат друзья или подписчики завалят лайками ваши фотографии.

Скорпион

Семья, работа и личная жизнь выходят на первый план. Звезды советуют искать компромисс с теми, кто старше по возрасту или выше по рангу. У многих Скорпионов решится вопрос о месте работы или жительства. Вы сможете с кем-то помириться или избавиться от токсичных людей в окружении.

Стрелец

Полнолуние напомнит о том, как вы себя чувствуете. Подходит ли вам темп жизни, хватает ли времени на себя и семью. Все эти вопросы лучше начать решать до того, как «накипит». Пока можно просто дать себе честные ответы. А еще вам обязательно нужно выходить в свет, развлекаться и общаться.

Козерог

У Козерогов решится вопрос с жильем, работой или личной жизнью. Это не всегда означает переезд, свадьбу / развод или смену работы. У вас могут появиться решения на эти темы, сформируется мнение, или найдутся интересные блоги, каналы, где вы будете с удовольствием черпать информацию.

Водолей

Полнолуние в вашем знаке означает окончание периода активности. Пришло время собрать урожай, похвалить себя, провести работу над ошибками. Важно подумать об этом, не пускать жизнь на самотек, тогда ваш путь будет более гладким. Не забывайте радовать себя покупками красивых вещей, предметов интерьера.

Рыбы

На первый план могут выйти старые проблемы или дела, которые вы откладывали. Звезды советуют разобраться с дедлайнами, раздать долги – чем меньше груз «незавершенок», тем легче пройдет вторая часть августа. Не забывайте о здоровье: пройдите приятные процедуры, поухаживайте за собой с любовью и заботой.