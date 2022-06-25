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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года

Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".
Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 27 июня по 3 июля 2022 года.
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Марс готовится сменить знак – на этой неделе он уже хромая утка, которая «по документам» еще всесильна, а на деле почти не обладает властью. Находясь в последних градусах Овна, планета воли и отваги и без того теряет свою силу, а тут еще давление Плутона.

Всю неделю обстоятельства будут складываться так, что нам будет постоянно нужно что-то делать, решать, успевать. Жить в таком ритме в принципе многим привычно, но энергии будет маловато – как всегда в момент новолуния. Так что физически сложные дела лучше отложить до лучших времен.

Новая Луна 29 июня озарит своим нежным светом знак Рака – самый скрытный и сентиментальный в Зодиаке. Это событие обратит нас внутрь себя, к своим корням, к семье, родине. Домашние и семейные дела выйдут на первый план.

Во многих случаях хлопоты будут связаны с тревогой, стрессом – ведь рядом с точкой новолуния притаилась коварная Лилит. На этой неделе будет легко сделать роковую ошибку, поверить клевете или фейкам. Поэтому важные решения лучше не принимать. Особое внимание – вопросам переезда, свадеб и разводов, взаимоотношений с родителями и детьми.

Вечер пятницы и утро субботы идеальны для шопинга, процедур красоты, семейных праздников, обустройства дома. Покупки, сделанные в эти дни, прослужат очень долго. Если вы намериваетесь провести уикенд максимально лениво – захватите с собой на пляж или на природу хорошую книгу. Тогда вы точно будете в хорошей компании!

Овен

Бывают ситуации, когда даже Овнам приходится прогибаться под изменчивый мир. На этой неделе вам придется пойти на компромисс или согласиться на меньшее, чем ожидалось. Это нормально, если не потакать своей гордыне. Применяйте свои личные лайфхаки, которые помогают вам сохранять спокойствие.

Телец

Ваша задача не искать способ одним махом закончить буксующие дела, а довести их до приемлемого для вас финала. Проявите терпение! Новолуние может принести новости, которые лучше не распространять. Ближе к субботе лучше замереть и ничего не делать – такая тактика будет самой выигрышной.

Близнецы

Во многих делах вы окажетесь в выгодном положении, и это нужно использовать. Даже находясь в отпуске, продолжайте следить за ситуациями, которые для вас важны. Новолуние покажет ваши финансовые ошибки, а выходные помогут навести порядок в документах, мыслях и делах.

Рак

Новолуние в вашем знаке момент мистический для всех Раков, не упустите его и загадайте желание. Будет здорово, если вы найдете время на подведение итогов 12 месяцев, которые прошли с предыдущей новой Луны в вашем знаке. А вот начинать что-то новое пока рано – стройте планы, пишите списки дел.

Лев

Новолуние поможет Львам лучше понять себя, свои потребности. Тот самый момент, когда стоит остановиться и подумать: а туда ли я иду? Знаю ли я, куда иду? Точно ли мне туда надо? Также вам нужно запомнить, что пятница – лучший для вас день на этой неделе. Наслаждайтесь тем, что имеете!

Дева

Новая Луна в Раке обратит ваше внимание на удовлетворенность жизнью. Довольны ли вы работой, личной жизнью, состоянием здоровья? В каких-то сферах все будет казаться идеальным, в каких-то – провальным, жизнь есть жизнь! Не ищите виноватых, ищите только новые пути к своему счастью.

Весы

В личной жизни что-то близится к завершению – заканчивается очередной этап. Это не плохо и не хорошо, примите все как есть! Новолуние в Раке поднимет вопросы достижений, амбиций. Что бы вы ни думали, менять работу и уж тем более профессию пока не стоит. Выходные посвятите отдыху в тишине и уединении.

Скорпион

Если в вашей жизни происходят активные процессы, не стоит ждать их немедленного окончания и рубить с плеча – настройтесь на марафон. Новая Луна в родственном знаке Рака затронет тему учебы и дальних поездок. Не торопитесь принимать решения в этих сферах, дайте себе не меньше двух недель.

Стрелец

Стрельцам хорошо бы закончить творческий проект, неудачный роман или период, связанный с активной деятельностью. Энергия уходит, и пытаться задержать ее бесполезно. Новолуние поможет разобраться в себе, но будьте осторожны с новыми людьми и финансовыми предложениями – и те, и другие небезопасны.

Козерог

Плутон в вашем знаке проведет эту неделю в схватке с Марсом. Это не обещает спокойной жизни, но и не исключает того, что все битвы будут происходить исключительно в вашей голове. Новолуние может соблазнить новыми успехами в личной жизни, но на поверку все окажется не так, как рисовало воображение!

Водолей

Очень ответственная неделя: вам предстоит жестко отделять факты от выдумок. Новая Луна заставит пересмотреть свои привычки и образ жизни. С помощью синергии Меркурия и Сатурна вам удастся купить хорошие вещи, продвинуться в учебе, оптимизировать нагрузку и выкроить время на отдых.

Рыбы

Эта неделя могла бы быть очень комфортной и светлой, если бы не одна маленькая деталь: звезды не в состоянии указать вам, где добро, а где зло, придется решать самостоятельно! Новолуние откроет для вас новые виды отдыха и развлечений – следите за тем, чтобы они были полезными для здоровья.

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Фото: Vadim Nekrasov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 25 июня 2022, 08:34 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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