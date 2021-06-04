Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Главным событием недели будет, конечно же, солнечное затмение 10 июня, которое плавно подведет нас к новым темам и событиям. Появятся свежие мысли, планы, предложения или обстоятельства, что-то сдвинется с мертвой точки.

И этому можно было бы порадоваться, если бы не коварный обманщик Нептун в паре с ретро-Меркурием. Их конфликт напускает туман неопределенности, мешает видеть детали и хорошо соображать. Поэтому ни о каких важных решениях даже не думайте – слишком рискованно, предупреждает гороскоп на неделю.

Откладывайте на третью декаду июня все, что можно, а что нельзя – трижды перечитывайте и много раз проверяйте. Советуйтесь с теми, кого считаете мудрыми и хладнокровными. Не верьте рекламе и чужим обещаниям, и сами старайтесь никому ничего не гарантировать.

Эта неделя совершенно не подходит ни для деловой жизни, ни для личной. А для чего подходит? Для домашних дел и создания уюта, семейных мероприятий, а также размышлений, поисков себя и творчества. В это время будет написано немало хороших стихотворений, содержательных постов и гармоничных картин.

А после 11 числа у многих появится желание блистать в обществе и активно отдыхать: Марс перейдет в знак Льва, добавляя в нашу жизнь ярких красок и веселой музыки. В выходные обязательно найдите время для беззаботных развлечений, общения и демонстрации красивых нарядов, призывает гороскоп на неделю.

Овен

Овнам звезды рекомендуют сделать все возможное, чтобы после 10 июня отправиться на отдых. Те, кому это удастся, проведут незабываемый отпуск, ну а тем, кто будет вынужден остаться дома, стоит максимально освободить себя от дел и наслаждаться жизнью здесь и сейчас, не откладывая.

Телец

Гороскоп на неделю гласит, что в понедельник вы сможете решить задачу, над которой бились в последнее время – поможет интуиция или новость, чье-то мнение. На этом свою активность лучше ограничить, особенно в финансовых вопросах – в них вы сейчас не сильны. Лучшее место для вас на ближайший месяц – ваш дом.

Близнецы

Затмение в вашем знаке заставит сконцентрироваться на личных проблемах, скорее всего – давно откладываемых. Вы можете достичь больших успехов в ближайшее время, если верно расставите приоритеты и поймете, чего хотите на самом деле. Вам потребуется смелость и нестандартный подход.

Рак

Затмение наведет вас на мысль о том, что хорошо бы во всем рассчитывать на себя. Занятия домом, семьей, рукоделием и вообще всем, что связано с красотой, будут приносить не только удовольствие, но и деньги. Начиная с пятницы можно планировать отпуск или перебираться на выходные поближе к природе, гласит гороскоп на неделю.

Лев

Вы переоцените свои социальные и дружественные связи – жизнь подведет к этому и подскажет, что уже пора. Марс с 11 июня будет в вашем знаке, что прибавит вам энергии, убедительности и внутреннего огня. Если планируете отдых, то пусть он будет активным – лежать на пляже вам будет явно скучно.

Дева

Наконец-то решится вопрос, связанный с работой, бизнесом или вступлением в брак. Но это не повод формировать окончательное мнение об этом – кто знает, может быть все совсем не так плохо / хорошо, как вам кажется? Если есть возможность, отправляйтесь в горы или в лес хотя бы на выходные, советует гороскоп на неделю.

Весы

Ваши тревоги по поводу учебы, заграничных поездок или юридических дел, скоро улягутся. Каким бы ни было решение, изменить его пока не получится. Зато звезды дают вам зеленый свет в таких вещах, как реклама и пиар – вы можете стать узнаваемой личностью! Отдых с друзьями будет лучшим лекарством.

Скорпион

События двух предыдущих недель достигнут апогея – вы получите ответ, который ждали, документ, или новое предложение. Будьте осторожнее с кредитами и долгами – может возникнуть необходимость выплатить их раньше срока. Выходные хороши для разных соревнований, гласит гороскоп на неделю.

Стрелец

Отношения будут в центре вашего внимания, и даже неважно с кем: любимым человеком, ребенком, мамой, начальником или деловым партнером. Вы будете вести много разговоров тет-а-тет. После 11 июня наступает идеальное время для отпуска вдали от дома или учебы.

Козерог

Новые обязанности на работе или дома – не слишком радостная новость для вас? Подумайте о том, что они дадут новый опыт, сделают вас более компетентными или мудрыми. Выходные получатся интересными, если вы отправитесь в ближайший монастырь или таинственное место, утверждает гороскоп на неделю.

Водолей

Понедельник может принести ссору с мамой, сестрой или дочерью. К концу недели придут новости, касающиеся отпуска, детей, развлечений, гостей или творчества. Вас могут пригласить куда-то приятно провести время. Выходные подходят для романтики, особенно в сложившихся парах.

Рыбы

Вы на пике успешности, но помните, что с 20 июня Юпитер в вашем знаке начнет двигаться ретроградно, а проекты, которые рванули вперед и вверх, застопорятся. Сейчас у вас еще есть время применить это знание. Затмение принесет новости о семье или перемены в ней, предупреждает гороскоп на неделю. Выходные стоит посвятить своему здоровью.