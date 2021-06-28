Гороскоп на июнь Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
В США назвали вероятные сроки начала войны с Китаем
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
Стыдоба: обколотый Панин без трусов вывалил повидавшие многое ягодицы
партнеры
Понедельник
28 июня
Лента новостей
15:42
"Какой Иван Ургант? Я теперь тут": Малахов со скандалом вернулся на Первый канал
15:25
"Поступают угрозы": смертельно больной Зайцев взмолился о помощи
15:21
Элитный особняк, три квартиры и бизнес: Бородина попрощается с крупной суммой после развода
15:14
В Германии мужчина ранил ножом полицейских
15:13
Возмущенная Пугачева плюнула в народ из-за карантина
14:59
После новости о содомии Анастасию Волочкову атаковал грибок
14:57
"Муж и жена": Валерия в свадебном платье осчастливила Дробыша
14:43
Облупившийся крест: как выглядит могила Крачковской
14:39
"Медицина бессильна": обливающийся элитным шампанским Моргенштерн в леопардовых трусах вызвал оторопь
14:38
Неудачливый вор поджог дом в Подмосковье
14:28
Конфликт принцев Уильяма и Гарри набирает обороты
14:24
Гагарина в пиджаке на голое тело засветила интимное место
14:17
"Канье рассердится": прогулявшейся без белья Шейк напомнили про целомудрие
14:12
"Вечная любовь": Лещенко показал 67-летнюю цветущую жену
14:09
Во Владивостоке столкнулись сразу восемь машин
14:07
Гороскоп на июль 2021 года
13:55
Громушкина рассказала о перипетиях в личной жизни
13:52
Оголившаяся у шеста Ходченкова шокировала изменениями во внешности
13:51
Появилась информация о страшной болезни дочери Толкалиной
13:38
Как сэкономить на коммунальных платежах: советы юриста
13:37
"Чувство омерзения": россияне набросились на Пегову за связь с Башаровым
13:36
Перенесшая инсульт Водонаева устроила эротическую фотосессию
13:20
"Он убьет меня": Максакова рассказала о страхе покушения на нее
13:20
Валюшкину перепутали с подростком: Как-то вы помолодели
13:12
Умерла актриса Коновалова
12:53
"Требовалась медицинская помощь": устроившая скандал Проклова потеряла покой
12:52
Житель Пермского края обокрал бывшую жену и отца-инвалида
12:52
Тимати удивил реакцией дочери на их роман с Екатериной Сафаровой
12:37
"Разбаловали": охрипшей Пугачевой указали на место
12:31
"Сделаю с удовольствием!": красавец Панайотов объяснил необходимость пластической операции
12:25
В Челябинской области полицейский избил пенсионера
12:23
Ирина Круг получает поздравления с рождением девочки
12:14
Полуголая Асмус показала шикарные формы
12:10
Неадекватного мужчину с ножом в Москве сняли на видео
12:04
Под Москвой задержали торговца наркотиками
11:53
"То, что нужно аудитории": вляпавшаяся в секс-скандал Проклова откровенно о выскочке Бузовой
11:51
Боится потерять вновь: Аффлек намерен позвать Лопес под венец
11:42
Близкие Ковальчук подтвердила их роман с Харламовым
11:33
Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 21,6 тысячи
11:12
Звезда "Дома-2" шокировала интимными подробностями: Впервые занялась любовью в 27 лет
11:10
"Гринписа на вас нет!": развлекающуюся с тиграми Бородину обвинили в пропаганде жестокого обращения
11:06
Собянин рассказал о развитии программы "Мой район" в Западном округе
11:03
"Мерзкое испытание": курицы нагадили на лицо участнику "Иванушек"
10:34
Веденеева призналась в связи с инопланетянами
10:20
Стало известно о скором подорожании хлеба в России
10:19
На Урале в подъезде жилого дома нашли голый труп
10:18
"Она разгулялась": директор "Ленкома" ответил на обвинения надоевшей скандалистки Поргиной
10:02
"Я должна бросить карьеру": затравленная Семенович рассказала о насилии в отношениях
09:59
Пьяные подростки устроили ДТП под Астраханью
09:33
В Москве арестовали трех офицеров ФСБ
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Невероятное пренебрежение": Михалков плюнул в вылезшую на сцену МХАТа Бузову
"Под чем оно?": корчащегося и хихикающего Милохина со стеклянными глазами отправили к наркологу
"Меня пугает внешний вид Бузовой": Лена Миро жестко раскритиковала инста-диву
"Ходит по рукам": Вмазавшую сопернице Макееву попрекнули обилием мужчин
"В глаза сказать тяжело": Поверженная в драке Макеева взмолила обидчицу о прощении
Тяжелобольная Слава теряет память
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Гороскоп
Гороскоп на июль 2021 года

Гороскоп на июль 2021 года

Тиана Атлас

Тиана Атлас блогер

 Профессиональный астролог с многолетним опытом. Имеет два высших образования, а также степень MBA, ведет личный блог в Инстаграм
Что ожидать в июле 2021 года каждому знаку зодиака, рассказывает астролог Тиана Атлас.
прочитано 253 раза

Июль 2021 года, пожалуй, один из самых напряженных месяцев в году. Столько бурлящей страсти, как в межличностных отношениях, так и с деловыми партнерами, давно мы не испытывали. Ситуация усугубляется максимально проявленной энергией Льва. Тут властные особы могут стать совершенно неузнаваемыми диктаторами и это же их может погубить. "Разбор полетов" может произойти в районе 17 июля, когда лучше не участвовать в массовых мероприятиях и избегать толпы. Совет гороскопа на июль – впустите в свою жизнь творческие энергии и любовь, это поможет пережить месяц в конструктивном русле.

ПО ТЕМЕ

Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год

Впереди ждет страшное: известный астролог предсказал россиянам боль и страдания в мае

Овен

Овнов можно смело назвать одним из самых везучих знаков зодиака июля, особенно, в финансовой сфере. Месяц будет не только стабильным, но и богатым на пополнения. Гороскоп на июль 2021 рекомендует копить деньги на будущие крупные приобретения и воздержаться от мелких трат. Месяц хорош для созидания и творчества, не упустите это время.

Телец

Июль 2021 года для Тельцов будет щедр на выгодные знакомства. Отделяйте зерна от плевел, помимо действительно полезных людей в ваше окружение будут пытаться затесниться и те, кто попытается попусту тратить ваше драгоценное время. Это же касается и ваших бывших сексуальных партнеров, сейчас точно не самое лучшее время для возобновления отношений с ними и любых связей с прошлым. Впрочем, гороскоп подготовил для Тельцов и приятные сюрпризы, – практичные Тельцы будут иметь заметные успехи в построении карьеры, а также в поисках трудоустройства.

Близнецы

Близнецы в июле станут любимцами начальства, – радует гороскоп на июль 2021. В этом месяце вы особенно очаровательны, пользуйтесь этим, и что не менее важно – продуктивны. Ваши подвиги на работе могут даже вызвать зависть коллег, но вам не о чем переживать, ведь награда по праву нашла своего победителя. Единственное предостережение от июльского гороскопа – возможное снижение иммунитета.

Рак

Июль-месяц обещает Ракам поправить финансовое положение. Но, чтобы получить заветные премии, усилий тоже придется приложить немало. К счастью, гороскоп на июль 2021 обещает Ракам крепкое здоровье, у вас как минимум есть мотивация. Не стоит обращать внимание на завистников и конкурентов растрачивая на них свою энергию, она вам еще пригодится. Что касается личной жизни – на нее в июле будет не так много времени, как хотелось бы, но, редкие свидания со второй половинкой добавят страсти в ваш союз.

Лев

Львы, посвятите жаркий месяц отдыху, – советует гороскоп на июль 2021-го. Сейчас вы эмоционально перегружены и это может наложить отпечаток на вашу продуктивность. Не беспокойтесь о финансах, их вам точно хватит на время даже долгосрочного отдыха. В отношениях с партнером также рекомендуется быть менее импульсивными, во избежание ссор.

Дева

Месяц для Дев очень благоприятен в плане построения карьеры, уделите этому июль, звезды обещают помочь в достижении целей. Многое пойдет как по маслу, даже если вы беретесь за новое дело впервые. В этом месяце Дев ожидают перемены к лучшему и устранение проблем, которые давно не поддавались решению. Сейчас вас по большей части будут волновать финансы, с которыми дела стремительно пойдут в гору.

Весы

Весы, в этом месяце исполнятся хоть и не все, но многие ваши желания и мечты, – радует гороскоп на июль 2021 года. Месяц рекомендуется посвятить саморазвитию и духовным практикам, осваивайте новое: курсы, тренинги, марафоны, интенсивы. Июль будет благоприятен в финансовом плане, вас ожидают бонусы, премии, и поощрения руководства в целом.

Скорпион

Скорпионы, в этом месяце вам придется проявить твердость своего характера и дать достойный отпор недоброжелателям и конкурентам. Но, гороскоп на июль уверяет вас, что вы справитесь со всеми трудностями. Месяц будет непростой, но он вас закалит. Из хороших новостей – многие представители вашего знака зодиака повстречают взаимную любовь.

Стрелец

Стрельцам в этом месяце особенно повезет с влиятельными знакомствами, такие связи выведут вас на новый уровень жизни. Включите свое обаяние и сексуальность на максимум, ваше очарование вам поможет. В этом месяце у вас есть все шансы не только обустроить свою личную жизнь, но и начать строить карьеру в новой для себя области. Месяц перемен Стрельцам гарантирован, главное, чтобы вы были к ним готовы.

Козерог

Июль 2021-го пройдет для одиноких Козерогов в попытках построить новые отношения. К счастью, выбора у вас предостаточно и вы знаете себе цену, осталось только сделать правильный выбор. А если же вы уже состоите в паре – вас может потянуть "налево"… Ввязываться в такие авантюры или нет – решать вам, но, мимолетные романы ни к чему серьезному не приведут. Ветер в голове будет мешать вашей повседневной работе, не позволяйте эмоциям вносить хаос в бытовые дела. Несмотря на то, что месяц будет не очень стабильным, это время нужно просто переждать.

Водолей

Гороскоп на июль рекомендует Водолеям заняться обучением, вы будете впитывать в себя новую информацию как губка, а новые знания дадутся легко. Посвятите образованию весь месяц, это поможет вам стать новой и лучшей версией себя. Что касается финансов – в этой сфере все будет в хорошем смысле стабильно. Даже личная жизнь для романтичных Водолеев уйдет на второй план, впрочем, это вас нисколько не расстроит.

Рыбы

Для Рыб этот месяц благоприятен для зачатия, а также для планирования свадьбы. Любовные отношения и семья всегда были приоритетны для вашего знака зодиака по сравнению с другими сферами жизни, и, можно сказать, всему этому вы и посвятите июль. Этот период для вашего знака зодиака будет ровным и спокойным, – заверяет гороскоп на июль.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Дни.ру
28 июня 2021, 14:07 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Она разгулялась": директор "Ленкома" ответил на обвинения надоевшей скандалистки Поргиной

Вдова Караченцова набила оскомину руководству театра
Шоу-бизнес

Появилась информация о страшной болезни дочери Толкалиной

У нее поднялась температура
Шоу-бизнес

"Вечная любовь": Лещенко показал 67-летнюю цветущую жену

Россияне восхитились счастливой парой
Шоу-бизнес

"Разбаловали": охрипшей Пугачевой указали на место

Артистку явно переоценили

Гороскоп

Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+