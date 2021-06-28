Гороскоп на июль 2021 года

Июль 2021 года, пожалуй, один из самых напряженных месяцев в году. Столько бурлящей страсти, как в межличностных отношениях, так и с деловыми партнерами, давно мы не испытывали. Ситуация усугубляется максимально проявленной энергией Льва. Тут властные особы могут стать совершенно неузнаваемыми диктаторами и это же их может погубить. "Разбор полетов" может произойти в районе 17 июля, когда лучше не участвовать в массовых мероприятиях и избегать толпы. Совет гороскопа на июль – впустите в свою жизнь творческие энергии и любовь, это поможет пережить месяц в конструктивном русле.

Овен

Телец

Овнов можно смело назвать одним из самых везучих знаков зодиака июля, особенно, в финансовой сфере. Месяц будет не только стабильным, но и богатым на пополнения. Гороскоп на июль 2021 рекомендует копить деньги на будущие крупные приобретения и воздержаться от мелких трат. Месяц хорош для созидания и творчества, не упустите это время.

Июль 2021 года для Тельцов будет щедр на выгодные знакомства. Отделяйте зерна от плевел, помимо действительно полезных людей в ваше окружение будут пытаться затесниться и те, кто попытается попусту тратить ваше драгоценное время. Это же касается и ваших бывших сексуальных партнеров, сейчас точно не самое лучшее время для возобновления отношений с ними и любых связей с прошлым. Впрочем, гороскоп подготовил для Тельцов и приятные сюрпризы, – практичные Тельцы будут иметь заметные успехи в построении карьеры, а также в поисках трудоустройства.

Близнецы

Близнецы в июле станут любимцами начальства, – радует гороскоп на июль 2021. В этом месяце вы особенно очаровательны, пользуйтесь этим, и что не менее важно – продуктивны. Ваши подвиги на работе могут даже вызвать зависть коллег, но вам не о чем переживать, ведь награда по праву нашла своего победителя. Единственное предостережение от июльского гороскопа – возможное снижение иммунитета.

Рак

Июль-месяц обещает Ракам поправить финансовое положение. Но, чтобы получить заветные премии, усилий тоже придется приложить немало. К счастью, гороскоп на июль 2021 обещает Ракам крепкое здоровье, у вас как минимум есть мотивация. Не стоит обращать внимание на завистников и конкурентов растрачивая на них свою энергию, она вам еще пригодится. Что касается личной жизни – на нее в июле будет не так много времени, как хотелось бы, но, редкие свидания со второй половинкой добавят страсти в ваш союз.

Лев

Львы, посвятите жаркий месяц отдыху, – советует гороскоп на июль 2021-го. Сейчас вы эмоционально перегружены и это может наложить отпечаток на вашу продуктивность. Не беспокойтесь о финансах, их вам точно хватит на время даже долгосрочного отдыха. В отношениях с партнером также рекомендуется быть менее импульсивными, во избежание ссор.

Дева

Месяц для Дев очень благоприятен в плане построения карьеры, уделите этому июль, звезды обещают помочь в достижении целей. Многое пойдет как по маслу, даже если вы беретесь за новое дело впервые. В этом месяце Дев ожидают перемены к лучшему и устранение проблем, которые давно не поддавались решению. Сейчас вас по большей части будут волновать финансы, с которыми дела стремительно пойдут в гору.

Весы

Весы, в этом месяце исполнятся хоть и не все, но многие ваши желания и мечты, – радует гороскоп на июль 2021 года. Месяц рекомендуется посвятить саморазвитию и духовным практикам, осваивайте новое: курсы, тренинги, марафоны, интенсивы. Июль будет благоприятен в финансовом плане, вас ожидают бонусы, премии, и поощрения руководства в целом.

Скорпион

Скорпионы, в этом месяце вам придется проявить твердость своего характера и дать достойный отпор недоброжелателям и конкурентам. Но, гороскоп на июль уверяет вас, что вы справитесь со всеми трудностями. Месяц будет непростой, но он вас закалит. Из хороших новостей – многие представители вашего знака зодиака повстречают взаимную любовь.

Стрелец

Стрельцам в этом месяце особенно повезет с влиятельными знакомствами, такие связи выведут вас на новый уровень жизни. Включите свое обаяние и сексуальность на максимум, ваше очарование вам поможет. В этом месяце у вас есть все шансы не только обустроить свою личную жизнь, но и начать строить карьеру в новой для себя области. Месяц перемен Стрельцам гарантирован, главное, чтобы вы были к ним готовы.

Козерог

Июль 2021-го пройдет для одиноких Козерогов в попытках построить новые отношения. К счастью, выбора у вас предостаточно и вы знаете себе цену, осталось только сделать правильный выбор. А если же вы уже состоите в паре – вас может потянуть "налево"… Ввязываться в такие авантюры или нет – решать вам, но, мимолетные романы ни к чему серьезному не приведут. Ветер в голове будет мешать вашей повседневной работе, не позволяйте эмоциям вносить хаос в бытовые дела. Несмотря на то, что месяц будет не очень стабильным, это время нужно просто переждать.

Водолей

Гороскоп на июль рекомендует Водолеям заняться обучением, вы будете впитывать в себя новую информацию как губка, а новые знания дадутся легко. Посвятите образованию весь месяц, это поможет вам стать новой и лучшей версией себя. Что касается финансов – в этой сфере все будет в хорошем смысле стабильно. Даже личная жизнь для романтичных Водолеев уйдет на второй план, впрочем, это вас нисколько не расстроит.

Рыбы

Для Рыб этот месяц благоприятен для зачатия, а также для планирования свадьбы. Любовные отношения и семья всегда были приоритетны для вашего знака зодиака по сравнению с другими сферами жизни, и, можно сказать, всему этому вы и посвятите июль. Этот период для вашего знака зодиака будет ровным и спокойным, – заверяет гороскоп на июль.