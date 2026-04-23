День расплаты: как провести 23 апреля, чтобы начать жизнь с чистого листа

23 апреля природа ставит человеку жесткий ультиматум: либо вы очищаете душу и дом от лжи, либо готовьтесь к суровым испытаниям, которые подкинет судьба в ближайшее время.

В народном календаре этот день получил название "Терентий Маревный". Свое прозвище святой покровитель дня получил из-за необычного природного явления — марева. Старики верили, что если солнце на рассвете окружено дымкой или туманом, то год будет хлебным и богатым. Но если светило катится по чистому небу — жди беды и пустого амбара.

Магия честности: день покаяния и верности

Для тех, кто запутался в своих чувствах или совершил ошибку в отношениях, 23 апреля — решающая дата. В старину этот день называли "днем кающихся жен". Женщины, которые допустили грех измены или просто обманули супруга, должны были искренне повиниться. Считалось, что если признаться в содеянном именно на Терентия, семья сможет пережить кризис и начать жизнь с чистого листа.

В светском контексте сегодня этот день идеально подходит для откровенных разговоров. Если в ваших отношениях накопились недомолвки, "марево" лжи нужно развеять немедленно. Помните: любая тайна, скрытая сегодня, обязательно выплывет наружу самым скандальным образом.

Что категорически запрещено 23 апреля

Народные поверья накладывают на этот день ряд жестких табу. Нарушить их — значит навлечь на себя череду мелких, но досадных неудач:

Запрещено свататься и играть свадьбы. Считается, что союз, заключенный на Терентия Маревного, будет окутан дымкой ревности и недоверия. Молодые быстро остынут друг к другу, а брак может закончиться громким разводом. Нельзя критиковать и ругать близких. Любое злое слово, брошенное в адрес родственника, вернется к вам в виде болезни или финансовых потерь. Откажитесь от генеральной уборки. Существует риск "вымести" из дома не только пыль, но и добрых духов-хранителей. Ограничьтесь легким наведением порядка, но не трогайте углы и старые вещи. Не употребляйте алкоголь. Хмельные напитки в этот день затуманивают разум сильнее обычного, и вы можете совершить поступок, о котором будете жалеть долгие годы.

Приметы на урожай и удачу

Внимательно следите за тем, что происходит вокруг. Наши предки были уверены: 23 апреля сама Вселенная дает нам знаки.