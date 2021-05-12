Впереди ждет страшное: известный астролог предсказал россиянам боль и страдания в мае

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина составила гороскоп для россиян на май и ахнула. Она не сразу решилась опубликовать его.

Гороскоп новолуния, построенный на месяц май с ориентиром именно на Москву и Московскую область, не предвещает ничего хорошего. Впереди ждет страшное и изматывающее время, полное боли, сложностей и страданий.

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Василиса Володина призналась, что долго думала, стоит ли публиковать составленный прогноз на всеобщее обозрение, но потом решилась – ведь от судьбы не уйдешь.

Согласно прогнозу, страдания не будут происходить у каждого человека, но заметно ударят по стабильности и безопасности в целом. Стоит отметить, что текст прогноза был составлен еще до 11 мая, и астролог долго думала, стоит ли пугать людей после затяжных праздничных выходных. После трагедии в Казани, которая произошла 11 мая во вторник, эксперт решила не молчать и сказать все как есть. Астролог выложила гороскоп в своем "Инстаграм".

11 мая произошло новолуние в знаке Тельца. По мнению эксперта, это событие предвещает "новую тему в связи с общими социальными условиями, накоплениями, постоянством и защищенностью".

В мае стоит ждать неоднозначных новостей в сфере трудового законодательства, миграции, повинностей населения, обязательств и долгов. Также не будет радовать тема состояния здоровья. У людей будут возникать на этой почве страхи и ощущение безысходности.

"Нахождение Юпитера в последнем градусе Водолея накручивает лихорадку "сейчас или никогда", "в последний раз", – добавила Володина.

Астролог рекомендовала россиянам, а в особенности москвичам, не поддаваться панике и стараться обеспечить безопасность для себя и своей семьи.