Впереди ждет страшное: известный астролог предсказал россиянам боль и страдания в мае

Гороскоп новолуния, построенный на месяц май с ориентиром именно на Москву и Московскую область, не предвещает ничего хорошего. Впереди ждет страшное и изматывающее время, полное боли, сложностей и страданий.
Василиса Володина призналась, что долго думала, стоит ли публиковать составленный прогноз на всеобщее обозрение, но потом решилась – ведь от судьбы не уйдешь.
Согласно прогнозу, страдания не будут происходить у каждого человека, но заметно ударят по стабильности и безопасности в целом. Стоит отметить, что текст прогноза был составлен еще до 11 мая, и астролог долго думала, стоит ли пугать людей после затяжных праздничных выходных. После трагедии в Казани, которая произошла 11 мая во вторник, эксперт решила не молчать и сказать все как есть. Астролог выложила гороскоп в своем "Инстаграм".
11 мая произошло новолуние в знаке Тельца. По мнению эксперта, это событие предвещает "новую тему в связи с общими социальными условиями, накоплениями, постоянством и защищенностью".
В мае стоит ждать неоднозначных новостей в сфере трудового законодательства, миграции, повинностей населения, обязательств и долгов. Также не будет радовать тема состояния здоровья. У людей будут возникать на этой почве страхи и ощущение безысходности.
"Нахождение Юпитера в последнем градусе Водолея накручивает лихорадку "сейчас или никогда", "в последний раз", – добавила Володина.
Астролог рекомендовала россиянам, а в особенности москвичам, не поддаваться панике и стараться обеспечить безопасность для себя и своей семьи.
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