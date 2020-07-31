Гороскоп на выходные, 1-2 августа 2020 года

Тельцам нужно готовиться к сопротивлению, Девам следует немного замедлиться, а Скорпионам – продумывать свои действия. Читайте гороскоп на эти выходные, 1 и 2 августа, от "Дни.ру".

Овен

Ваш рациональный ум и животные инстинкты будут на этих выходных согласованы и работать сообща, Овен. Это может стать хорошей базой для достижения успеха. Чтобы увеличить свои возможности, объединяйтесь с другими людьми, которые разделяют схожие с вашими мысли и желания. Гороскоп говорит, не бойтесь делиться с окружающими глубокими мыслями и эмоциями. Ваша готовность выразить себя демонстрирует, насколько вам сейчас комфортно внутри, и в правильном ли вы направлении движетесь.

Телец

Что-то или кто-то может противостоять вам в эти дни, Телец. Но при этом постарайтесь не строить поверхностных догадок и предположений о ситуации, пока не узнаете все ключевые факты. Поступки людей могут оказаться совсем не тем, чем кажется на первый взгляд. Также гороскоп говорит, соблюдайте спокойствие и придерживайтесь внутренней гармонии. Маленькие неприятности могут капля за каплей разъедать вас. Поэтому справляйтесь с проблемами по мере их появления, не накапливая, и придумайте способ утилизировать внутреннее напряжение.

Близнецы

В эти выходные у Близнецов будет сила и умственный тонус, чтобы преодолеть любое препятствие. Не позволяйте страху или сомнениям сдерживать вас. Очистите себе путь вперед и будьте сильны и активны в своем восприятии всего нового. Гороскоп говорит, выберете себе достойную цель и не сворачивайте с пути к ее достижению. Мыслите свободно, сняв себя все ментальные блоки.

Рак

У Раков настанет период, когда они будут то и дело оказываться в нужном месте в нужное время. Ловите момент, используйте появившиеся новые возможности для того, чтобы отстоять свои интересы. Также гороскоп говорит, что в эти дни любой негативный опыт можно будет превратить в ценный урок на будущее. И помните, даже если вы не сможете изменить определенную ситуацию, вы можете, по крайней мере, изменить свою реакцию на нее.

Лев

Может запахнуть войной, Лев. Противоречия и столкновение за обладание ограниченными ресурсами приведут к нарастанию напряженности. Сохраняйте стойкость, но при этом объективно оценивайте свои силы. Не стоит идти на открытую конфронтацию в ситуации, где вы заведомо слабее и находитесь в невыгодной позиции. Также гороскоп говорит, не сжигайте мосты, отрезая себе пути к отступлению, и имейте запасной план.

Дева

Вероятно, в эти выходные вам следует немного замедлиться, Дева. Лучше, если вы сделаете перерыв и позволите кому-то другому взять на себя инициативу. Сконцентрируйтесь на текущих небольших делах и позаботьтесь о проблемах, которые возникают у близких. Гороскоп говорит, вам необходимо набраться сил, прежде чем двигаться дальше и браться за что-то большое и грандиозное. Поэтому обеспечьте себя качественным отдыхом.

Весы

Это отличный период для того, чтобы начать действовать, Весы. Ваше стремление исследовать новые территории и испытать неизвестное будет значительным. Это может касаться не только внешней материальной сферы, но и духовной. Совершите внутреннее путешествие и посмотрите, какие замечательные вещи вы можете обнаружить. В вас есть огромная сила, которая не всегда проявляется. Попробуйте ее использовать.

Скорпион

В эти дни следует думать прежде, чем действовать, Скорпион. Импульсивность и самодурство могут привести к неприятностям и совершенно ненужным сложностям там, где все могло бы быть гораздо проще. Поэтому гороскоп говорит, в эти выходные, 1 и 2 августа, примерьте на себя образ стратега, разрабатывающего подробные выверенные планы. Исключите любую поспешность и небрежность. Время четких продуманных шагов.

Стрелец

Сегодня великий день, чтобы воздействовать на вещи, которые назревали в твоем мозгу в течение достаточно долгого времени, Стрелец. Возможно, вы не уверены в себе. Можно сдаться и признать, что у вас просто нет ответов на все вопросы. Используйте это как возможность для реструктуризации и перестройки. Обнимайте неизвестное, а не боитесь или сопротивляйтесь ему. Это прекрасное время, чтобы двигаться к этому.

Козерог

Будьте поосторожней со своими словами, Козерог. Ваш разум будет в эти дни особенно активным и даже немного беспокойным. Поэтому могут возникать ситуации, когда язык будет лететь впереди ума. Гороскоп говорит, в эти выходные, прежде чем что-то сказать убедитесь, что вы учитываете чувства других. Помните, у людей может быть совершенно разная реакция на одни и те же фразы. Вы можете просто наступить на чью-то больную мозоль.

Водолей

Ваш разум чист и ваша чувственная сторона натуры активна, Водолей. Сейчас хорошее время, чтобы делать ходы на шахматной доске жизни. Не позволяйте неуверенности или страху удерживать вас от реализации ваших мечтаний. Поймите, что действия, которые вы будете совершать на этих выходных, не должно быть просто смелым у уверенным внешне – а еще и эффективным.

Рыбы

Охладите свой пыл, Рыбы. Это хорошее время, чтобы остановиться и сосредоточиться. Немаловажно и набраться сил, поэтому удостоверьтесь, что с вашим здоровьем все в порядке, а тело получает необходимое внимание с вашей стороны. Гороскоп говорит, этот период можно использовать для того, чтобы убедиться в верности вашего нынешнего пути. После такой "подзарядки" скоро можно будет двигаться дальше.