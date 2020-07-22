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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 23 июля 2020 года

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2020 года

Фото: Дни.ру
Тельцам не следует сорить словами, Близнецы будут особенно чувствительны, а Скорпионам нужно перестать растрачивать энергию. Читайте гороскоп от Дней.Ру на 23 июля.
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Овен

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В этот период вещи должны идти своим чередом, Овен. Будьте уверены в себе и своих решениях, но при этом воздержитесь от кардинальных необдуманных перемен. Позвольте сегодня вашему внутреннему сиянию излучаться наружу, и покажите людям, как много в вас находится любви. Гороскоп говорит, в четверг, 23 июля, будьте на деле верны своим принципам и идеалам. Вы потеряете статус и уважение, если действия будут расходиться с вашими словами и тем, чего вы требуете от окружающих. Почувствуйте свою силу изнутри, а не пытайтесь получить ее от других.

Телец

Ответственно отнеситесь к данным обещаниям и не сорите словами. Сегодня Тельцам стоит показать, что они люди, которым можно доверять и с которыми можно иметь дело. Сказали – сделайте. Либо же воздержитесь от принятия на себя обязательств. Также гороскоп говорит, что необходимо настроиться на свет и конструктив. Вы сможете достичь многого, если просто будете поддерживать целенаправленность и позитив.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут быть особенно чувствительны к чужим проблемам и чересчур сердобольны. Не расстраивайтесь сильно из-за неудач других людей. Вместо пустых переживаний лучше предложите помощь, если она в ваших силах. Также гороскоп говорит, в четверг, 23 июля, возможно, вам нужно несколько замедлить темп своей и тщательнее выбирать маршруты. В любом случае, у вас будет настойчивость и внутреннее стремление выполнить любую задачу, за которую вы беретесь.

Рак

Не сбивайтесь с пути. Сегодня Ракам стоит сфокусироваться на главных задачах, не размениваясь на мелкие раздражители и ситуации. Иначе эта "пена" съест слишком много времени и сил, не оставив достаточного количества энергии для принципиально важных вещей. Гороскоп говорит, используйте трезвый и деловой подход. У вас есть все для достижения успеха, главное суметь сконцентрироваться и действовать.

Лев

Сегодня у Львов все должно идти хорошо. Воспользуйтесь этой возможностью и не экономьте свою энергию. Достигайте поставленных целей, получайте удовольствие, дарите любовь близким. Все не только не истощит вас, а наоборот только придаст тонуса и азарта. Гороскоп говорит, также четверг, 23 июля, хорошо подходит для построения планов. Где вы хотите быть через два месяца и в каком качестве? А через два года? Сейчас самое время подвести итоги того, что у вас есть, и продумать дальнейший рост.

Дева

Добейтесь значительного прогресса на важной работе. Сегодня Девам не стоит тратить время на пустую болтовню и отвлеченные занятия. Лучше убедитесь, что на рабочем месте вам комфортно. И действуйте. Также гороскоп говорит, желательно, чтобы деятельность, которой вы занимаетесь, питала вашу душу, а не просто была средством заработка. Тогда все будет получаться гораздо легче, и это очень важно для поддержания здорового тела и духа. Если в данный момент это не так – есть повод задуматься о будущем.

Весы

Возможно, Весы сегодня будут окутаны радужными мечтаниями. Само по себе в этом нет ничего плохого, это важная часть существования. Однако следует осознавать момент, когда следует вернуться на землю и столкнуться лицом к лицу с реальностью. Гороскоп говорит, в четверг, 23 июля, ваши дела и отношения с близкими не должны страдать от того, что витаете где-то в облаках. Ближе к жизни.

Скорпион

Перестань впустую тратить свою энергию на вещи, которые никак не улучшают вашу жизнь, Скорпион. Вероятно, сегодня вам необходимо осознать, что-то какие-то цели и занятия на текущий момент устарели, и нужно пробовать действовать как-то по-другому. Ищите эффективные варианты, которые будут давать наглядный результат в достижении желаемого. Гороскоп говорит, самое время сменить дорогу, если прежняя ведет вас куда-то не туда.

Стрелец

Радуйтесь жизни, Стрелец. Сегодня вы должны наслаждаться позитивным настроением и новым приятным жизненным опытом. Это хороший период, поэтому постарайтесь расслабиться и плыть по течению. Ваше эго и эмоции должны гармонизироваться. Велики шансы, что у вас будут основания улыбаться – так улыбайтесь. Гороскоп говорит, в четверг, 23 июля, вы сможете добиться многого, если захотите. Отрегулируйте компас, проверьте паруса и отправляйтесь в это плавание.

Козерог

Сегодня не лучший день для неадекватного энтузиазма, Козерог. Нет, позитивный настрой важен, но не стоит допускать ничем не подкрепленной эйфории. Так будет меньше шансов на разочарования или на ошибки. Возможно, вы обнаружите, что трезвый консервативный тон на этот день - наилучшее решение. Гороскоп говорит, проявите рациональность и расчетливость, и тогда все получится.

Водолей

Сегодня прекрасный день, когда вы можете перенастроить свои эмоции на позитивный лад и обрести большую стабильность в своей жизни. Водолеи будут осознавать под собой "твердую почву". Гороскоп говорит, в четверг, 23 июля, думайте о хорошем, стройте планы, будьте уверенны в себе и своих действиях. Это поможет создать неплохой задел на ближайшее будущее и стать залогом грядущего успеха.

Рыбы

Сегодня Рыбам следует взять на себя ответственность за собственную жизнь. Не ожидайте слишком многого от других, не обижайтесь, если кто-то вас подвел, рассчитывайте на свои силы. Помните, содержание вашей жизни целиком и полностью зависит от вас. Также гороскоп говорит, что это отличный день, чтобы наводить порядок – будь то жилище, или всевозможные нематериальные сферы. Например, отношения.

Гороскоп на июль | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Любовный | Китайский | Славянский

22 июля 2020, 17:23

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