Собянин рассказал, как будет работать транспорт в дни пасхальных праздников

12 апреля станции метро и Московского центрального кольца будут открыты на вход до 02:00.



Москва готовится к одному из самых важных праздников в году, и транспортная система города переходит на особый режим. На Пасху тысячи людей отправятся в храмы, а затем — в гости к близким. Чтобы все успели вернуться домой после ночных служб, график работы подземки и наземного транспорта серьезно подкорректировали. Об этих изменениях Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX. Теперь жителям столицы не придется тратить огромные деньги на такси, чтобы добраться домой после праздничных мероприятий.

Самое важное изменение затронет тех, кто планирует молиться до глубокой ночи или просто гулять по нарядному городу. 12 апреля станции метро и Московского центрального кольца будут открыты на вход до 02:00. Обычно в это время двери станций уже закрыты, но ради праздника сделано исключение. По словам мэра, это поможет избежать лишней суеты и даст возможность горожанам спокойно доехать до своего района после торжественных богослужений. Теперь не нужно срываться с места раньше времени, боясь опоздать на последний поезд.

Наземный транспорт тоже не останется в стороне. Около 150 самых популярных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продолжат работать до 03:30. Это практически до самого рассвета. Такая мера охватывает основные жилые кварталы и связывает их с центром и крупными пересадочными узлами. В дополнение к этому, 18 постоянных ночных маршрутов будут работать в привычном режиме. Это очень удобно для тех, кто решит задержаться в гостях у родственников или просто захочет прогуляться по ночным улицам.

Особое внимание власти уделили поездкам к местам захоронений. Посещение кладбищ в пасхальные дни — старая традиция, и поток людей в эти даты всегда колоссальный. "На Пасху и Красную горку (19 апреля) будут курсировать дополнительные автобусы до 14 кладбищ, на Радоницу (21 апреля) — до 11", — уточнил Мэр Москвы. Дополнительные рейсы помогут разгрузить основные направления и избавят людей от необходимости стоять в бесконечных очередях на остановках. В эти дни общественный транспорт станет самым надежным способом передвижения.

Такие изменения коснутся не только 12 апреля. На Красную горку, которая выпадает на 19 число, транспортная схема будет работать по схожему принципу. Власти напоминают, что в эти дни личным автомобилям может быть закрыт доступ к территориям рядом с крупными кладбищами, поэтому лучше заранее пересесть на бесплатные или дополнительные автобусы. Радоница, отмечаемая 21 апреля, также пройдет с усиленным контролем за перевозками. Москва делает все, чтобы праздничные и поминальные дни прошли без происшествий и лишней нервотрепки. Планируйте свои поездки заранее и учитывайте новый график.