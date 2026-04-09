Собянин рассказал, как будет работать транспорт в дни пасхальных праздников

Анфиса Чехова уехала из страны Тесты Российские артисты пострадали в крушении поезда Игры Сонник

Топ новостей недели

Мясников предупреждает: новые нормы холестерина 2026 года станут настоящим испытанием для сосудов Вернется сторицей: что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье, 5 апреля Носит маску: стало известно, почему на новом фото у Пугачевой нет ни одной морщины Вторжение огненных шаров: почему мир в панике из-за происходящего на небе

Лента новостей

Четверг 9 апреля

13:10Freedom Holding Corp.: Алматы запускает международный школьный шахматный цикл при поддержке холдинга 13:09Хватит мучиться от бессонницы: семь простых шагов помогут мозгу высыпаться каждую ночь 12:07Афиша мероприятий на апрель-2026: выставки, спектакли и концерты 11:48Собянин: Ежегодно 70% московских врачей повышают квалификацию 11:40Собянин рассказал, как будет работать транспорт в дни пасхальных праздников 11:15Брошенная Пугачева доживает век в одиночестве: муж забрал детей и уехал из Лимасола 09:27Стыд и срам в Чистый четверг: голый Зверев перепугал фанатов непристойным предложением 00:16Нищие и больные: что будет с теми, кто проспит утро 9 апреля и нарушит запреты Чистого четверга 18:02Секрет стройности за копейки: обычная каша из СССР заставляет лишние килограммы уйти навсегда 16:16Пугачева избавляется от последнего имущества в Москве: цена поражает 14:39Золотой дождь из ниоткуда: названы пять знаков зодиака, которые сказочно разбогатеют весной 2026 года 12:57"Дибров побрезговал": Наталья Штурм жестко приложила дочь Даны Борисовой 10:55Омоложение на плаценте рожениц – вот на что Рената Литвинова тайно тратит миллионы в Москве 09:54Человечество на грани: названо количество людей, которое Земля сможет прокормить без катастрофы 00:32Тень Иуды над каждым домом: как один неосторожный жест в Великую среду 8 апреля лишит вас защиты и покоя на целый год 18:58Эта ошибка во время сна может привести к фатальным последствиям 17:18"Как будто ты идешь в музей": Карина Истомина раскрыла интимные подробности жизни с Федором Смоловым 16:16Чат-бот "Денис" помог жителям Подмосковья записаться к врачу более 600 тыс. раз 16:13"Стал посмешищем": Роза Сябитова жестко высказалась о позоре Дмитрия Диброва 14:31Бетон вместо сада, бытовые ножи вместо шпаг: Олег Долин превратил "Ромео и Джульетту" в страшную драму о современной жестокости 12:54Экстренная госпитализация в Беверли-Хиллз: что на самом деле случилось с молодой женой Александра Цекало 11:03Шанс выжить вырос в разы: в России начали бесплатно колоть уникальные онковакцины по полису ОМС 09:27Отчаявшаяся Лариса Долина решилась на радикальную смену профессии 00:25Проклятие Благовещения 7 апреля: одна ошибка во вторник лишит вас здоровья и денег на целый год 21:52В Подмосковье в 2026 году благоустроят более 70 общественных пространств 19:04"Мама что, умирает?": Артем Чекалин не смог сдержать слез из-за страшного вопроса дочери о Лерчек 17:52Медицина бессильна: доктор Мясников назвал болезни, которые не лечатся 16:04Подставили: раскрыта тайная слабость находящегося в отпуске Сергея Лазарева 14:25Ксения Бородина оказалась в эпицентре катастрофы в Дагестане: Все в шоке 12:49Скрывать больше невозможно: в семье Ольги Бузовой случилось долгожданное чудо 10:55Звезды вынесли приговор: что нужно сделать каждому знаку зодиака в апреле 2026, чтобы не упустить свой шанс 09:48Лерчек в парике разрыдалась с ребенком на руках: что она сказала 00:45Великий понедельник или проклятие смоковницы: почему 6 апреля ваша лень может лишить вас удачи на весь год 19:21Лихачев: "Росатом" подвёл итоги AtomSkills-2026 – главные новости 18:29К таким людям никогда не придет богатство – об этом говорил еще Бенджамин Франклин 15:18Лечение за ноль рублей: как заставить частную клинику принять вас бесплатно по полису 12:27Голова в тисках: почему эта привычка часто доводит до мигрени 05:40Вернется сторицей: что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье, 5 апреля 22:26Куда сходить в Москве: афиша главных событий апреля 18:28Тарелка вместо психолога: какие продукты на самом деле лечат хандру 15:42Тишина по закону: как наказать шумных соседей и заставить их заплатить за ваш покой 12:59Волосы сыплются через три месяца после стресса: почему лысина появляется с задержкой 07:34Золотые круги на небе: почему 4 апреля нужно обязательно посмотреть на солнце, чтобы разбогатеть 18:51Процесс самоуничтожения: найдена скрытая причина разрушения мозга после инсульта 17:42Хватит смотреть в потолок: три секрета англичанина, как мгновенно уснуть после ночного пробуждения 15:56 Миллион за комментарий: как наказать интернет-клеветника и заставить его заплатить за ложь 13:43Разбитое сердце фигуриста: что делал Петр Чернышев на могиле Заворотнюк в ее 55-летие 12:37В столице завершилась 6-я Московская неделя моды в "Манеже" 12:08Анфиса Чехова неожиданно покинула Россию: куда уехала звезда 10:13Известная солистка популярной группы чудом выжила в перевернувшемся поезде под Ульяновском
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин рассказал, как будет работать транспорт в дни пасхальных праздников

Собянин рассказал, как будет работать транспорт в дни пасхальных праздников
236

12 апреля станции метро и Московского центрального кольца будут открыты на вход до 02:00.

Москва готовится к одному из самых важных праздников в году, и транспортная система города переходит на особый режим. На Пасху тысячи людей отправятся в храмы, а затем — в гости к близким. Чтобы все успели вернуться домой после ночных служб, график работы подземки и наземного транспорта серьезно подкорректировали. Об этих изменениях Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX. Теперь жителям столицы не придется тратить огромные деньги на такси, чтобы добраться домой после праздничных мероприятий.

Самое важное изменение затронет тех, кто планирует молиться до глубокой ночи или просто гулять по нарядному городу. 12 апреля станции метро и Московского центрального кольца будут открыты на вход до 02:00. Обычно в это время двери станций уже закрыты, но ради праздника сделано исключение. По словам мэра, это поможет избежать лишней суеты и даст возможность горожанам спокойно доехать до своего района после торжественных богослужений. Теперь не нужно срываться с места раньше времени, боясь опоздать на последний поезд.

Наземный транспорт тоже не останется в стороне. Около 150 самых популярных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продолжат работать до 03:30. Это практически до самого рассвета. Такая мера охватывает основные жилые кварталы и связывает их с центром и крупными пересадочными узлами. В дополнение к этому, 18 постоянных ночных маршрутов будут работать в привычном режиме. Это очень удобно для тех, кто решит задержаться в гостях у родственников или просто захочет прогуляться по ночным улицам.

Особое внимание власти уделили поездкам к местам захоронений. Посещение кладбищ в пасхальные дни — старая традиция, и поток людей в эти даты всегда колоссальный. "На Пасху и Красную горку (19 апреля) будут курсировать дополнительные автобусы до 14 кладбищ, на Радоницу (21 апреля) — до 11", — уточнил Мэр Москвы. Дополнительные рейсы помогут разгрузить основные направления и избавят людей от необходимости стоять в бесконечных очередях на остановках. В эти дни общественный транспорт станет самым надежным способом передвижения.

Такие изменения коснутся не только 12 апреля. На Красную горку, которая выпадает на 19 число, транспортная схема будет работать по схожему принципу. Власти напоминают, что в эти дни личным автомобилям может быть закрыт доступ к территориям рядом с крупными кладбищами, поэтому лучше заранее пересесть на бесплатные или дополнительные автобусы. Радоница, отмечаемая 21 апреля, также пройдет с усиленным контролем за перевозками. Москва делает все, чтобы праздничные и поминальные дни прошли без происшествий и лишней нервотрепки. Планируйте свои поездки заранее и учитывайте новый график.

Шоу-бизнес в Telegram

9 апреля 2026, 11:40
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере MAX✓ Надежный источник

Собянин: Ежегодно 70% московских врачей повышают квалификацию

Собянин: Ежегодно 70% московских врачей повышают квалификацию
Медики повышают свою квалификацию в учебных операционных, работают на высокотехнологичных симуляторах, проходят дистанционные курсы и программы наставничества. Раньше врач учился только на практике, часто прямо у постели больного.

Чат-бот "Денис" помог жителям Подмосковья записаться к врачу более 600 тыс. раз

Чат-бот "Денис" помог жителям Подмосковья записаться к врачу более 600 тыс. раз
Жители Московской области с помощью чат-бота "Денис" в мессенджере MAX записались к врачу более 600 тыс. раз с начала его работы, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения региона Максим Забелин. «Цифровые сервисы делают взаимодействие пациента и системы здравоохранения значительно проще.

В Подмосковье в 2026 году благоустроят более 70 общественных пространств

В Подмосковье в 2026 году благоустроят более 70 общественных пространств
В Московской области в текущем году запланировано обновление 72 объектов благоустройства, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с руководством областного правительства и главами округов. «У нас большая программа благоустройства.

Лихачев: "Росатом" подвёл итоги AtomSkills-2026 – главные новости

Лихачев: "Росатом" подвёл итоги AtomSkills-2026 – главные новости
Глава "Росатома" Алексей Лихачев подвёл итоги международного чемпионата AtomSkills-2026 в Екатеринбурге. Событие стало одной из ключевых новостей отрасли, показав рост кадрового потенциала атомной энергетики. 5 апреля в Екатеринбурге завершился одиннадцатый чемпионат профессионального мастерства AtomSkills-2026 – крупнейшее отраслевое событие «Росатома» в сфере подготовки кадров.

Москва помогает детям с аутизмом развивать социальные и бытовые навыки

Москва помогает детям с аутизмом развивать социальные и бытовые навыки
Главная задача специалистов на всех этапах реабилитации – научить ребенка взаимодействовать с миром, общаться с другими людьми и ориентироваться в повседневной жизни. Диагноз "аутизм" часто пугает родителей, но сегодня это перестает быть приговором.

Выбор читателей

