Брошенная Пугачева доживает век в одиночестве: муж забрал детей и уехал из Лимасола

Пятый муж и дети Аллы Пугачевой улетели в США.

Пока поклонники гадают, что происходит в звездном семействе, из-за океана пришли новости. Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) вместе с двойняшками Лизой и Гарри покинул Кипр, оставив супругу одну. Пока дети радуются долгожданной поездке в Нью-Йорк, 76-летняя Примадонна вынуждена справляться с бытом и недугами без всякой поддержки. Очевидно, что пятый муж и дети Аллы Пугачевой улетели на каникулы в США, чтобы сменить обстановку, но для самой артистки это путешествие оказалось не под силу.

Судя по кадрам в социальных сетях, компания весело проводит время, гуляя по шумным улицам мегаполиса. Лиза и Гарри выглядят счастливыми, но их матери рядом нет. Причина такого разделения оказалась печальной — здоровье Аллы Борисовны оставляет желать лучшего. Говорят, что возраст и старые болячки окончательно подкосили артистку, и теперь ей не до долгих перелетов.

Каждый шаг дается певице с огромным трудом. Близкие шепчутся, что Пугачева уже практически не выходит из дома без палочки. Виной всему запущенный варикоз и серьезные проблемы со спиной. Ноги просто отказывают, и никакое заграничное лечение пока не приносит облегчения. Видимо, поэтому муж решил не мучить супругу тяжелой дорогой и улетел развлекаться с наследниками в одиночку.

В Нью-Йорке семейство, скорее всего, обосновалось в элитных апартаментах Кристины Орбакайте. Сама старшая дочь Примадонны сейчас тоже в разъездах: то отдыхает в Майами, то мелькает во Франции. Похоже, некогда дружный клан окончательно разлетелся по миру, оставив свою главу в тишине на Кипре.

*признан в России иностранным агентом.