Загадка страстной субботы: как провести день перед Пасхой, чтобы не прогнать удачу и достаток из дома

В этот день категорически запрещено шуметь и заниматься тяжелым трудом, чтобы не навлечь на семью несчастье.

11 апреля в этом году — дата особенная. В народном календаре этот день называют Берещеньем, но в этот раз он совпал с Великой Страстной субботой. Это время, когда вся природа замирает в ожидании чуда. Наши предки верили, что этот день полон загадок и скрытых смыслов, а любые ошибки в поведении могут обернуться серьезными проблемами для семьи.

В этот день категорически запрещено шуметь и заниматься тяжелым трудом, чтобы не навлечь на семью несчастье. Весь бытовой хаос, генеральную уборку и стирку нужно было завершить еще в Чистый четверг. Те, кто сегодня берется за ремонт, строительство или масштабную работу в огороде, рискуют лишиться здоровья и сил. Земля и люди в субботу должны находиться в абсолютном покое.

Главным символом 11 апреля всегда была береза. Считалось, что дерево обладает в этот день магической силой. Люди выходили в рощи, чтобы просто прикоснуться к белым стволам и попросить защиты. Но упаси вас бог сломать ветку или грубо обойтись с деревом. Старики пугали: если обидеть березу сегодня, то семейный достаток испарится, а на смену ему придет нищета.

Еще одна важная загадка дня связана с деньгами и долгами. 11 апреля нельзя ничего отдавать из дома. Соль, спички, сахар или деньги в долг — под строгим запретом. Считается, что вместе с этими вещами вы добровольно отдаете свое благополучие чужим людям. Вернуть удачу обратно будет почти невозможно, а финансовые дыры не удастся закрыть до самой осени.

Страстная суббота — время тишины. Под запретом находится алкоголь, интимная близость и даже громкий смех. В народе говорили прямо: "Кто в субботу перед Пасхой веселится, тот весь год будет плакать". Это не просто суеверие, а дань уважения моменту. На кухнях в это время кипит работа: женщины красят яйца и пекут куличи. Существует примета: если кулич получился высоким и красивым, в доме будет мир. Если же выпечка треснула или не поднялась — готовьтесь к суете и мелким хлопотам.

Ночь перед Пасхой считается священной, поэтому верующие стараются не ложиться спать. Бодрствование в эти часы дарит защиту от сглаза и болезней. Посмотрите в окно: если небо чистое и звездное, то лето будет жарким, а урожай — богатым. Если же день пасмурный, то и в делах до конца года будет неопределенность.