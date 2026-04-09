В Электростали в 2026 году модернизируют 12,5 км теплосетей и запустят пять новых котельных

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность новой блочно-модульной котельной на Восточном проезде в Электростали, которая станет одной из пяти вводимых в округе в этом году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы подмосковного правительства.



«Эта новая БМК – одна из пяти, которые сдаются в этом году в Электростали. Все это делается для того, чтобы работа по теплоснабжению была максимально эффективна, в том числе в концевых домах. Все котельные, которые мы модернизируем или строим – закольцованы, они страхуют друг друга на случай внештатных ситуаций», – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Котельная на Восточном проезде мощностью 15 МВт изготовлена в Нижнем Новгороде. Она полностью автоматизирована и обслуживает 4,8 тыс. жителей, 11 многоквартирных домов и три социальных объекта. В 2026 году также планируется ввести БМК в ещё нескольких населенных пункта округа.

В Электростали также продолжается реконструкция котельной «Восточная», на которую ранее жаловались жители. В 2024 году объект передали в муниципальную собственность и капитально отремонтировали. В этом году обновят резервную топливную систему и переведут ее на дизельное топливо.

В 2026 году в округе заменят 12,5 км теплосетей. Большая часть работ пройдет в районе Восточный. Капремонт сети на улице Спортивной протяженностью 733 м, обеспечивающей теплом 12 домов и два детсада, стартовал 1 марта и завершится к сентябрю. Также трубы уложат на участках между улицами Золотухи и Юбилейной, Карла Маркса и Октябрьской, Захарченко и Восточной.

Цифровая трансформация позволяет повысить надежность теплоснабжения. В 2024-2025 годах датчики и диспетчерский контроль установили на 13 котельных и всех 16 ЦТП округа. Средняя продолжительность устранения аварий сократилась с 5,7 до 3,7 часа. В 2026 году дополнительно подключат четыре котельные, в 2027 году – еще две.

Напомним, что в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году в Подмосковье модернизируют 135 котельных и 361 км теплосетей.

