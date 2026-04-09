Собянин: Ежегодно 70% московских врачей повышают квалификацию

Раньше врач учился только на практике, часто прямо у постели больного. Сегодня в Москве все изменилось. В городе выстроили систему, где медик может совершить ошибку без вреда для человека — на умном роботе или сложном симуляторе. Мэр Сергей Собянин рассказал в своем блоге, что ежегодно 70 процентов всех городских врачей проходят через программы повышения квалификации. Это огромная цифра, которая показывает, что учеба для доктора не заканчивается после диплома.

"Медики повышают свою квалификацию в учебных операционных, работают на высокотехнологичных симуляторах, проходят дистанционные курсы и программы наставничества", — подчеркнул градоначальник.

Сердцем этой системы стал Кадровый центр, открытый в 2021 году. Это площадка мирового уровня, где на площади в четыре тысячи квадратных метров собрано больше тысячи единиц техники. Там стоят не просто манекены, а сложнейшие роботы, которые могут имитировать любые симптомы. Только за 2025 год здесь обучились 50 тысяч специалистов.

Особая гордость столицы — центр в Боткинской больнице. Там разработали уникальные программы, например, "Московскую школу хирургии". С 2015 года подготовку здесь прошли 135 тысяч врачей. Хирурги и реаниматологи тренируются на оборудовании, которое позволяет отточить навыки до автоматизма. В больнице № 67 имени Ворохобова создали учебную операционную, которая в точности повторяет реальную. Там отрабатывают сложнейшие операции на позвоночнике. Благодаря методикам "Fast-track", которые здесь внедряют, пациенты восстанавливаются всего за три-четыре недели.

Не остались в стороне и врачи скорой помощи. На станции имени Пучкова тренируют выездные бригады в классах, которые полностью копируют салон реальной машины. Новичков не бросают сразу на сложные вызовы — сначала они работают с наставниками и сдают внутренние экзамены. Все это делается для того, чтобы москвичи были уверены: в любой клинике города их жизнь находится в руках настоящих профи, которые умеют работать с самой современной техникой. Постоянная учеба врачей — это не прихоть, а гарантия того, что помощь будет оказана на высшем уровне.