Не вздумайте выбрасывать: 3 хитрости, как превратить пасхальные яйца в деликатес

После Пасхи в холодильниках часто скапливаются десятки вареных яиц.



Каждый год история повторяется. Вы красили яйца, бились ими, дарили родственникам, но десяток-другой все равно остался лежать в холодильнике. Есть их в чистом виде неделю подряд — то еще удовольствие. Но выбрасывать еду — плохая привычка. Лучше пустить их в дело. RidLife подготовил для вас три проверенных способа, как быстро превратить вчерашние запасы в достойную закуску.

Первое, что приходит на ум, — это яичная намазка на хлеб. После Пасхи в холодильнике часто остается целая гора вареных яиц, которые жалко выкидывать, но есть их просто так уже никто не хочет. Возьмите три яйца, разомните их вилкой в мелкую крошку, добавьте ложку майонеза или густой сметаны. Посолите, поперчите, перемешайте и намажьте на поджаренный хлеб. Если хотите вкус поинтереснее, покрошите туда мелко нарезанный соленый огурец или пучок зеленого лука. Это идеальный вариант для быстрого завтрака, когда совсем нет времени стоять у плиты.

Второй способ — классика, которая выручит, если на пороге внезапно появились гости. Это фаршированные яйца. Возьмите четыре вареных яйца, разрежьте их вдоль пополам и аккуратно выньте желтки. Разомните желтки вилкой, добавьте к ним ложку майонеза и немного горчицы для остроты. Полученную пасту разложите обратно в белковые лодочки. Сверху можно посыпать паприкой или свежей зеленью. Если в холодильнике завалялся кусочек твердого сыра, натрите его в начинку — станет еще вкуснее и сытнее.

Наконец, самый интересный вариант — блины с яйцом и зеленью. Конечно, это потребует чуть больше усилий, но результат того стоит. Сделайте обычное блинное тесто из молока, муки и пары свежих яиц. Пока пекутся блины, приготовьте начинку: три оставшихся пасхальных яйца нарежьте мелким кубиком, смешайте с большим пучком нарубленной зелени и парой ложек сметаны. Выложите начинку на блин, сверните конвертиком и, если есть желание, быстро подрумяньте на сковороде. Если нет времени печь блины, просто возьмите готовый тонкий лаваш — с ним получается ничуть не хуже.

Не обязательно давиться вчерашними яйцами. Немного фантазии — и из "праздничного балласта" получится отличный ужин для всей семьи.