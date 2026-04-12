Секретный шифр и письмо в никуда: чего мы не знали о подвиге Гагарина

12 апреля 1961 года мир изменился навсегда, но подробности того дня долго скрывали под грифом "секретно". Первый полет в космос едва не закончился трагедией еще до приземления. Юрий Гагарин перед стартом написал прощальное письмо своей жене Валентине. Он честно признался, что может не вернуться, и просил ее не горевать слишком сильно, если случится непоправимое. Это послание Валентина Ивановна увидела только спустя семь лет, после гибели мужа в авиакатастрофе в 1968 году.

Мало кто знает, что советские ученые всерьез боялись безумия космонавта. Психологи предполагали, что в невесомости человек может потерять рассудок и начать беспорядочно нажимать на кнопки. Чтобы этого избежать, пульт управления кораблем заблокировали. Чтобы перейти на ручной режим, Гагарину нужно было вскрыть запечатанный конверт и ввести код "125". Считалось, что человек в состоянии психоза просто не сможет выполнить такую логическую цепочку.

На этапе спуска ситуация стала критической. Приборный отсек не захотел вовремя отделяться от спускаемого аппарата, соединительные кабели заклинило. Корабль начал бешено вращаться, а температура за бортом поднялась до нескольких тысяч градусов. Гагарин видел в иллюминаторе расплавленный металл, который буквально стекал по стеклу. В какой-то момент он даже передал на Землю, что горит, и попрощался с товарищами. К счастью, от высокой температуры провода перегорели сами собой, и аппарат наконец выровнялся.

Само приземление тоже пошло не по плану. Из-за ошибки в системе торможения Гагарин сел не в Казахстане, а в Саратовской области, посреди обычной пашни. Первыми его встретили не военные и врачи, а жена местного лесника и ее маленькая внучка. Они страшно испугались человека в ярко-оранжевом скафандре и хотели убежать. Космонавту пришлось на ходу снимать шлем и кричать, что он свой, советский. В итоге свой первый обед после возвращения на Землю герой разделил с простыми колхозниками прямо в поле.