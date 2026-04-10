Смертные грехи и страшные приметы: как не навлечь на себя беду в Страстную пятницу 10 апреля

Сегодня православный мир замер в ожидании великого праздника, но перед этим нужно пройти через самое тяжелое испытание. 10 апреля наступает Страстная пятница. Это время, когда вспоминают о самых трагических событиях в истории христианства — распятии и смерти Иисуса Христа. Церковные службы в этот день пропитаны печалью, а в храмах даже не звонят колокола. Все вокруг напоминает о великой жертве, которую принес Спаситель ради людей.

Страстная пятница — самый скорбный и строгий день в году для всех верующих. В это время принято полностью отказываться от еды. Согласно канонам, верующие не должны брать в рот ни крошки до того момента, пока в церкви не вынесут Плащаницу. Обычно это происходит в три часа дня — именно в этот час, как считается, Христос умер на кресте. Только после завершения этого обряда разрешается съесть немного хлеба и выпить воды. Те, кто соблюдает пост особенно ревностно, стараются вообще не пить до конца дня, изнуряя тело ради чистоты духа.

Запретов в этот день столько, что одно неловкое движение может обернуться серьезными проблемами. В народе говорят: "Кто в Страстную пятницу смеется, тот весь год будет плакать". Любые развлечения, танцы, музыка и даже просмотр телевизора сегодня под строгим запретом. Считается, что веселье в день такой потери — это кощунство и огромный грех. Лучше провести время в тишине, молиться или просто размышлять о своих поступках.

Домашние дела тоже придется отложить. Категорически нельзя стирать, шить или убираться в доме. Старики верили, что если вывесить сушиться белье в этот день, на нем могут проступить капли крови. Также нельзя ничего втыкать в землю. Садоводам и огородникам стоит оставить лопаты и грабли в покое. Металл не должен тревожить почву, иначе урожая не будет, а того, кто нарушит запрет, настигнет неудача. Земля в этот день считается священной и неприкосновенной.

Особое внимание уделяют выпечке куличей. Хотя большинство хозяек стараются закончить все дела в Чистый четверг, некоторые предпочитают печь пасхальный хлеб именно сегодня. Существует поверье, что булка, испеченная в Страстную пятницу, обладает целебными свойствами и никогда не плесневеет. Раньше такие буханки даже хранили за иконами как оберег от пожаров и болезней.

Нельзя в этот день заниматься и своей внешностью. Стрижка волос, окрашивание или любые косметические процедуры сегодня — плохая идея. Люди верили, что вместе с волосами в пятницу можно "отрезать" свою удачу и здоровье. Важно помнить, что этот день нужно прожить с чистым сердцем, не допуская злых мыслей и ссор. Тишина и смирение — лучшие спутники для тех, кто хочет встретить Пасху с легкой душой. 10 апреля — это время тишины, когда каждый должен заглянуть внутрь себя и попросить прощения за свои ошибки.