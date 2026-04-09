Цифровой апокалипсис: почему смартфоны россиян начали массово сходить с ума

Вы наверняка замечали это странное чувство раздражения: вчера компьютер летал, а сегодня зависает на пустом месте. Смартфон вдруг уходит в бесконечную перезагрузку, а умная колонка делает вид, что не понимает простейших команд. Мы привыкли винить во всем кривые обновления, плохую сборку или старый аккумулятор. Но эзотерик Аделина Панина уверена — дело вовсе не в железе, а в космосе.

Влияние планет на технику — это не просто сказки для впечатлительных, а суровая реальность нашего цифрового века. Сегодня мы по уши завязли в гаджетах, поэтому любой сбой в их работе превращается в настоящую трагедию. Все дело в так называемой ретроградности. Это когда планета для земного наблюдателя будто начинает пятиться назад. На самом деле это оптическая иллюзия, но на энергетическом уровне все идет кувырком. В такие периоды привычные процессы ломаются, начинаются задержки и дикие глюки.

Даже самые дорогие гаджеты начинают превращаться в бесполезный хлам из-за опасного движения планет по небосводу. Особенно ярко это проявляется, когда в игру вступает ретроградный Меркурий. О нем сегодня слышали даже те, кто никогда не открывал гороскопы. Меркурий в астрологии заведует связью, информацией и передачей данных. Когда он "разворачивается", мессенджеры начинают тормозить, важные письма пропадают, а приложения устанавливаются с ошибками. Сигнал будто застревает в пространстве, и техника ведет себя абсолютно непредсказуемо.

Панина советует в такие дни не делать резких движений. Лучше отложить покупку нового ноутбука и не обновлять операционную систему без резервной копии. Но Меркурий — не единственный вредитель в нашей жизни. Есть еще Уран, который напрямую отвечает за технологии и инновации. Когда он становится ретроградным, из строя могут выходить целые системы. "Умные" дома начинают жить своей жизнью, а сложная автоматика ломается без видимых на то причин. Эти периоды длятся долго, поэтому их влияние мы чувствуем особенно остро.

Не стоит забывать и про Марс. Эта агрессивная планета связана с энергией и электричеством. Если Марс находится в ретро-фазе, техника начинает буквально гореть на работе. Устройства перегреваются, блоки питания выходят из строя, а аккумуляторы садятся в два раза быстрее. Гаджеты словно работают на износ и не выдерживают напряжения.

Верить в связь звезд и микросхем или нет — дело каждого. Но когда ваш телефон в очередной раз "окирпичится" без повода, просто загляните в астрологический календарь. Конечно, здравый смысл никто не отменял. Регулярная чистка памяти и своевременный ремонт помогут при любом раскладе. Но иногда проще признать, что космос сильнее нас. Если электроника внезапно взбунтовалась, возможно, это знак, что пора отложить гаджет и просто выйти подышать свежим воздухом. Против законов вселенной бессильны даже самые мощные процессоры.