Муж Пугачевой забрал детей и покинул Кипр Тесты Онкобольная Валерия Чекалина решилась на отчаянный шаг Игры Сонник

Топ новостей недели

Медицина бессильна: доктор Мясников назвал болезни, которые не лечатсяМедицина бессильна: доктор Мясников назвал болезни, которые не лечатся Проклятие Благовещения 7 апреля: одна ошибка во вторник лишит вас здоровья и денег на целый годПроклятие Благовещения 7 апреля: одна ошибка во вторник лишит вас здоровья и денег на целый год Известная солистка популярной группы чудом выжила в перевернувшемся поезде под УльяновскомИзвестная солистка популярной группы чудом выжила в перевернувшемся поезде под Ульяновском Анфиса Чехова неожиданно покинула Россию: куда уехала звезда Анфиса Чехова неожиданно покинула Россию: куда уехала звезда

Лента новостей

Пятница 10 апреля

15:02Хватит выбрасывать деньги в мусор: как оживить укроп и спасти петрушку за копейки 12:57"Самое страшное, что некоторые люди верят в этот спектакль": почему болезнь Лерчек назвали постановкой для суда 11:05"Я в этот дом вкладывала свои деньги": почему Маша Распутина на самом деле осталась у разбитого корыта 09:28"Я думал, мир рушится": кумира миллионов из нашего детства похоронили заживо 00:19Смертные грехи и страшные приметы: как не навлечь на себя беду в Страстную пятницу 10 апреля 20:50В Электростали в 2026 году модернизируют 12,5 км теплосетей и запустят пять новых котельных 18:26Цифровой апокалипсис: почему смартфоны россиян начали массово сходить с ума 16:42"Приняла правильное решение": Лерчек решилась на отчаянный шаг в борьбе со смертельным недугом 15:13"Надо пешочком ходить": Прохор Шаляпин сорвался на полных женщин 14:58"Озон Фармацевтика" заняла первое место в рейтинге лучших фармпроизводителей России 13:10Freedom Holding Corp.: Алматы запускает международный школьный шахматный цикл при поддержке холдинга 13:09Хватит мучиться от бессонницы: семь простых шагов помогут мозгу высыпаться каждую ночь 12:07Афиша мероприятий на апрель-2026: выставки, спектакли и концерты 11:48Собянин: Ежегодно 70% московских врачей повышают квалификацию 11:40Собянин рассказал, как будет работать транспорт в дни пасхальных праздников 11:15Брошенная Пугачева доживает век в одиночестве: муж забрал детей и уехал из Лимасола 09:27Стыд и срам в Чистый четверг: голый Зверев перепугал фанатов непристойным предложением 00:16Нищие и больные: что будет с теми, кто проспит утро 9 апреля и нарушит запреты Чистого четверга 18:02Секрет стройности за копейки: обычная каша из СССР заставляет лишние килограммы уйти навсегда 16:16Пугачева избавляется от последнего имущества в Москве: цена поражает 14:39Золотой дождь из ниоткуда: названы пять знаков зодиака, которые сказочно разбогатеют весной 2026 года 12:57"Дибров побрезговал": Наталья Штурм жестко приложила дочь Даны Борисовой 10:55Омоложение на плаценте рожениц – вот на что Рената Литвинова тайно тратит миллионы в Москве 09:54Человечество на грани: названо количество людей, которое Земля сможет прокормить без катастрофы 00:32Тень Иуды над каждым домом: как один неосторожный жест в Великую среду 8 апреля лишит вас защиты и покоя на целый год 18:58Эта ошибка во время сна может привести к фатальным последствиям 17:18"Как будто ты идешь в музей": Карина Истомина раскрыла интимные подробности жизни с Федором Смоловым 16:16Чат-бот "Денис" помог жителям Подмосковья записаться к врачу более 600 тыс. раз 16:13"Стал посмешищем": Роза Сябитова жестко высказалась о позоре Дмитрия Диброва 14:31Бетон вместо сада, бытовые ножи вместо шпаг: Олег Долин превратил "Ромео и Джульетту" в страшную драму о современной жестокости 12:54Экстренная госпитализация в Беверли-Хиллз: что на самом деле случилось с молодой женой Александра Цекало 11:03Шанс выжить вырос в разы: в России начали бесплатно колоть уникальные онковакцины по полису ОМС 09:27Отчаявшаяся Лариса Долина решилась на радикальную смену профессии 00:25Проклятие Благовещения 7 апреля: одна ошибка во вторник лишит вас здоровья и денег на целый год 21:52В Подмосковье в 2026 году благоустроят более 70 общественных пространств 19:04"Мама что, умирает?": Артем Чекалин не смог сдержать слез из-за страшного вопроса дочери о Лерчек 17:52Медицина бессильна: доктор Мясников назвал болезни, которые не лечатся 16:04Подставили: раскрыта тайная слабость находящегося в отпуске Сергея Лазарева 14:25Ксения Бородина оказалась в эпицентре катастрофы в Дагестане: Все в шоке 12:49Скрывать больше невозможно: в семье Ольги Бузовой случилось долгожданное чудо 10:55Звезды вынесли приговор: что нужно сделать каждому знаку зодиака в апреле 2026, чтобы не упустить свой шанс 09:48Лерчек в парике разрыдалась с ребенком на руках: что она сказала 00:45Великий понедельник или проклятие смоковницы: почему 6 апреля ваша лень может лишить вас удачи на весь год 19:21Лихачев: "Росатом" подвёл итоги AtomSkills-2026 – главные новости 18:29К таким людям никогда не придет богатство – об этом говорил еще Бенджамин Франклин 15:18Лечение за ноль рублей: как заставить частную клинику принять вас бесплатно по полису 12:27Голова в тисках: почему эта привычка часто доводит до мигрени 05:40Вернется сторицей: что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье, 5 апреля 22:26Куда сходить в Москве: афиша главных событий апреля 18:28Тарелка вместо психолога: какие продукты на самом деле лечат хандру
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Я в этот дом вкладывала свои деньги": почему Маша Распутина на самом деле осталась у разбитого корыта

"Я в этот дом вкладывала свои деньги": почему Маша Распутина на самом деле осталась у разбитого корыта
638

Певица Маша Распутина рискует остаться без жилья из-за того, что годами обустраивала особняк, который ей юридически не принадлежит.

История с четырехэтажным замком на Рублевке принимает по-настоящему скверный оборот. Пока поклонники обсуждают внешность 60-летней звезды, сама Маша пытается понять, как не оказаться на улице вместе с больной дочерью. Выяснилось, что все эти 26 лет, что Распутина прожила с бизнесменом Виктором Захаровым, она строила благополучие на песке. Захаров официально развелся со своей первой женой только в прошлом году, а значит, роскошный дом — это их общее имущество, на которое Маша не имеет никаких прав.

Ситуация выглядит дико: артистка на пике славы продала свою недвижимость в Крекшино, чтобы достроить и обставить нынешний особняк. Золотые колонны, дорогая мебель и шкуры на диванах — все это покупалось на гонорары певицы. "Я в этот дом вкладывала свои деньги", — в сердцах бросает Распутина, понимая, что юридически она здесь никто. Суд уже постановил взыскать с ее мужа 70 миллионов рублей в пользу бывшей жены. Но взять их негде.

Виктор Захаров, который когда-то ворочал миллионами в нефтянке, теперь официально признан банкротом. У 71-летнего пенсионера заблокирована даже карточка, на которую приходит государственное пособие. Получается, что "каменная стена", за которой Маша жила четверть века, дала трещину. Бывшая супруга Захарова из Ухты настроена решительно: она требует продать дом как объект роскоши, чтобы получить свою долю.

Самое страшное в этой истории — судьба старшей дочери Распутиной, Лидии. Женщина страдает тяжелым психическим заболеванием и находится на инвалидности. Для нее родные стены — единственное спасение, а любой переезд может вызвать необратимое обострение. Но закон суров: если дом пустят с молотка, съезжать придется всем.

Распутина уже написала открытое письмо в Верховный суд. Она в ярости от того, что апелляция перечеркнула ее жизнь всего за три минуты. Артистка не скрывает: она готова на все, чтобы защитить свое имущество. Но пока факты против нее. Она годами доверяла человеку, который не мог даже официально развестись, и теперь фраза "я в этот дом вкладывала свои деньги" звучит как горькое признание собственной ошибки. Удастся ли Маше сохранить крышу над головой или "цыганское барокко" достанется чужим людям, покажет только время. Пока же звезда готовится к новым судам и надеется, что ее не вышвырнут за порог собственного замка.

Шоу-бизнес в Telegram

10 апреля 2026, 11:05
Маша Распутина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
ТВ Центр✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Враг №1: кто из звезд ненавидит Пугачеву

Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Маша Распутина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Отар Кушанашвили. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вика Цыганова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Илья Резник. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

61-летняя Распутина вышла замуж за продюсера Захарова
Маша Распутина

Маша Распутина певица

Хватит выбрасывать деньги в мусор: как оживить укроп и спасти петрушку за копейки

Хватит выбрасывать деньги в мусор: как оживить укроп и спасти петрушку за копейки
Если подобрать подходящий способ под конкретный вид зелени – она спокойно проживет неделю и дольше, сохранит вкус и не превратится в отходы через пару дней. Купили на рынке идеальный пучок укропа, а через три дня достали из холодильника склизкую массу? Знакомая история.

"Самое страшное, что некоторые люди верят в этот спектакль": почему болезнь Лерчек назвали постановкой для суда

"Самое страшное, что некоторые люди верят в этот спектакль": почему болезнь Лерчек назвали постановкой для суда
Многие подписчики уверены, что рак четвертой стадии у блогера Валерии Чекалиной – это лишь попытка избежать реального срока. Новость о четвертой стадии рака у блогера Лерчек вызвала в интернете не только сочувствие, но и волну жесткого скепсиса.

"Я думал, мир рушится": кумира миллионов из нашего детства похоронили заживо

"Я думал, мир рушится": кумира миллионов из нашего детства похоронили заживо
Знаменитого артиста похоронили раньше времени из-за нелепой ошибки журналистов. Новости о смерти легендарных актеров всегда вызывают шок.

Смертные грехи и страшные приметы: как не навлечь на себя беду в Страстную пятницу 10 апреля

Смертные грехи и страшные приметы: как не навлечь на себя беду в Страстную пятницу 10 апреля
Страстная пятница – самый скорбный и строгий день в году для всех верующих. Сегодня православный мир замер в ожидании великого праздника, но перед этим нужно пройти через самое тяжелое испытание.

Цифровой апокалипсис: почему смартфоны россиян начали массово сходить с ума

Цифровой апокалипсис: почему смартфоны россиян начали массово сходить с ума
Даже самые дорогие гаджеты начинают превращаться в бесполезный хлам из-за опасного движения планет по небосводу. Вы наверняка замечали это странное чувство раздражения: вчера компьютер летал, а сегодня зависает на пустом месте.

Выбор читателей

09/04ЧтвНищие и больные: что будет с теми, кто проспит утро 9 апреля и нарушит запреты Чистого четверга 08/04СрдПугачева избавляется от последнего имущества в Москве: цена поражает 09/04ЧтвБрошенная Пугачева доживает век в одиночестве: муж забрал детей и уехал из Лимасола 08/04СрдСекрет стройности за копейки: обычная каша из СССР заставляет лишние килограммы уйти навсегда 10/04ПтнСмертные грехи и страшные приметы: как не навлечь на себя беду в Страстную пятницу 10 апреля 09/04ЧтвХватит мучиться от бессонницы: семь простых шагов помогут мозгу высыпаться каждую ночь