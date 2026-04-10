"Я в этот дом вкладывала свои деньги": почему Маша Распутина на самом деле осталась у разбитого корыта

Певица Маша Распутина рискует остаться без жилья из-за того, что годами обустраивала особняк, который ей юридически не принадлежит.



История с четырехэтажным замком на Рублевке принимает по-настоящему скверный оборот. Пока поклонники обсуждают внешность 60-летней звезды, сама Маша пытается понять, как не оказаться на улице вместе с больной дочерью. Выяснилось, что все эти 26 лет, что Распутина прожила с бизнесменом Виктором Захаровым, она строила благополучие на песке. Захаров официально развелся со своей первой женой только в прошлом году, а значит, роскошный дом — это их общее имущество, на которое Маша не имеет никаких прав.

Ситуация выглядит дико: артистка на пике славы продала свою недвижимость в Крекшино, чтобы достроить и обставить нынешний особняк. Золотые колонны, дорогая мебель и шкуры на диванах — все это покупалось на гонорары певицы. "Я в этот дом вкладывала свои деньги", — в сердцах бросает Распутина, понимая, что юридически она здесь никто. Суд уже постановил взыскать с ее мужа 70 миллионов рублей в пользу бывшей жены. Но взять их негде.

Виктор Захаров, который когда-то ворочал миллионами в нефтянке, теперь официально признан банкротом. У 71-летнего пенсионера заблокирована даже карточка, на которую приходит государственное пособие. Получается, что "каменная стена", за которой Маша жила четверть века, дала трещину. Бывшая супруга Захарова из Ухты настроена решительно: она требует продать дом как объект роскоши, чтобы получить свою долю.

Самое страшное в этой истории — судьба старшей дочери Распутиной, Лидии. Женщина страдает тяжелым психическим заболеванием и находится на инвалидности. Для нее родные стены — единственное спасение, а любой переезд может вызвать необратимое обострение. Но закон суров: если дом пустят с молотка, съезжать придется всем.

Распутина уже написала открытое письмо в Верховный суд. Она в ярости от того, что апелляция перечеркнула ее жизнь всего за три минуты. Артистка не скрывает: она готова на все, чтобы защитить свое имущество. Но пока факты против нее. Она годами доверяла человеку, который не мог даже официально развестись, и теперь фраза "я в этот дом вкладывала свои деньги" звучит как горькое признание собственной ошибки. Удастся ли Маше сохранить крышу над головой или "цыганское барокко" достанется чужим людям, покажет только время. Пока же звезда готовится к новым судам и надеется, что ее не вышвырнут за порог собственного замка.