"Я думал, мир рушится": кумира миллионов из нашего детства похоронили заживо

Знаменитого артиста похоронили раньше времени из-за нелепой ошибки журналистов.



Новости о смерти легендарных актеров всегда вызывают шок. На этот раз под прицелом оказался человек, чье лицо знает каждый, кто хоть раз смотрел кино про путешествия во времени. Американский телеканал CNN буквально взорвал информационное пространство, выпустив экстренный релиз о кончине исполнителя роли Марти Макфлая. Социальные сети мгновенно заполнились траурными постами, а поклонники по всему миру начали писать слова соболезнования семье.

Но, как выяснилось чуть позже, траур оказался преждевременным. Знаменитого артиста похоронили раньше времени из-за нелепой ошибки журналистов. Редакция просто поторопилась и случайно вывела в эфир заранее подготовленный некролог. Такое в крупных западных СМИ случается нередко — они держат готовые тексты на случай ухода пожилых или тяжелобольных звезд. В этот раз технический сбой превратил черновик в главную новость дня.

Представители телеканала поспешили принести свои извинения самому актеру и его близким. Они признали, что материал был опубликован по чистой случайности. Сам кумир, Майкл Джей Фокс, отреагировал на "свою смерть" с удивительным спокойствием и иронией.

"Я думал, мир рушится, а оказалось, что это обо мне. Но я цел и невредим", — сообщил он прессе.

Его выдержке можно только позавидовать, ведь жизнь этого человека и так наполнена тяжелыми испытаниями.

Болезнь Паркинсона диагностировали у Майкла еще в начале девяностых, когда он находился на самом пике популярности. С тех пор он ведет ежедневную борьбу за право просто двигаться и говорить. В последние годы болезнь заметно прогрессировала, и актер все чаще пользуется инвалидным креслом. Именно его состояние здоровья, видимо, и заставило журналистов заранее подготовить траурный релиз.

Несмотря на физические трудности, Майкл Джей Фокс остается символом мужества. Его благотворительный фонд собрал сотни миллионов долларов на медицинские исследования. Он не прячется от людей и часто посещает публичные мероприятия, доказывая, что диагноз — это не повод ставить на себе крест. Для фанатов он все тот же парень на скейте, который учил нас верить в лучшее.

Сегодня артисту 64 года. Он редко снимается, но его вклад в мировой кинематограф огромен. Его история учит нас тому, что будущее еще не написано и мы сами можем на него влиять. Майкл Джей Фокс жив, он продолжает бороться и шутить, несмотря ни на что. А журналистам стоило бы проверять факты, прежде чем пугать миллионы людей по всему свету. По крайней мере, теперь мы точно знаем: списывать этого человека со счетов еще очень рано.