"Приняла правильное решение": Лерчек решилась на отчаянный в борьбе со смертельным недугом

Жизнь популярной блогерши Валерии Чекалиной, которую миллионы знают под ником Лерчек, превратилась в настоящий кошмар наяву. Еще недавно она светилась от счастья после рождения четвертого ребенка, но судьба нанесла сокрушительный удар. У 33-летней многодетной матери обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. Сейчас молодая женщина находится в онкоцентре имени Блохина, где врачи пытаются спасти ей жизнь. Ситуация осложняется тем, что болезнь обнаружили в запущенной форме, когда новорожденный малыш еще совсем мал.

Главной новостью для поклонников стал изменившийся внешний вид звезды. Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, побрилась налысо после прохождения курса химиотерапии. Это решение далось ей очень нелегко. Об этом сообщил ее жених, 38-летний аргентинский танцор Луис Сквиччиарини. Он постоянно находится рядом с Валерией и старается поддерживать ее в это тяжелое время.

"Моя храбрая Лера, я не могу представить, как женщине сложно терять свои волосы, свою красоту и женственность. Выпадение началось после первой химии, я видел, как тебе было сложно каждый раз расчесываться и убирать волосы большими клоками. И ты приняла правильное решение — побриться налысо, чтобы не позволить этому процессу красть твою красоту по капле", — поделился с подписчиками гражданский муж Чекалиной.



Сама Валерия подтвердила информацию о своей болезни 16 марта. В социальных сетях она выложила видео, где не смогла сдержать слез. Она честно рассказала фанатам о своем диагнозе и призналась, что ей очень страшно. Но при этом Лерчек заявила, что не собирается сдаваться. Она настроена на долгий путь к выздоровлению, ведь дома ее ждут четверо детей, ради которых нужно быть сильной и стойкой.

Специалисты говорят, что рак желудка на четвертой стадии — это серьезный вызов для медицины. Онколог Евгений Черемушкин отметил, что успех лечения зависит от множества факторов, включая то, как организм отреагирует на агрессивные препараты. Метастазы в легких усложняют ситуацию, но врачи продолжают делать все возможное. Многие поклонники также переживают, как болезнь матери скажется на новорожденном ребенке. Эксперты успокаивают: прямой физической угрозы для малыша нет, но атмосфера в семье сейчас крайне напряженная.

Валерия Чекалина всегда была символом успеха, богатства и бешеной энергии. Теперь ей предстоит пройти через самое сложное испытание в жизни. Подписчики заваливают ее словами поддержки, а сама она старается сохранять позитивный настрой, несмотря на новую внешность и изнуряющие процедуры. Главное сейчас — не опускать руки и верить в чудо. Похоже, что Лерчек готова идти до конца, чтобы победить рак и вернуться к привычной жизни.