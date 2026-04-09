Мясников предупреждает: новые нормы холестерина 2026 года станут настоящим испытанием для сосудовМясников предупреждает: новые нормы холестерина 2026 года станут настоящим испытанием для сосудов Вернется сторицей: что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье, 5 апреляВернется сторицей: что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье, 5 апреля Носит маску: стало известно, почему на новом фото у Пугачевой нет ни одной морщиныНосит маску: стало известно, почему на новом фото у Пугачевой нет ни одной морщины Вторжение огненных шаров: почему мир в панике из-за происходящего на небеВторжение огненных шаров: почему мир в панике из-за происходящего на небе

16:42"Приняла правильное решение": Лерчек решилась на отчаянный в борьбе со смертельным недугом 15:13"Надо пешочком ходить": Прохор Шаляпин сорвался на полных женщин 14:58"Озон Фармацевтика" заняла первое место в рейтинге лучших фармпроизводителей России 13:10Freedom Holding Corp.: Алматы запускает международный школьный шахматный цикл при поддержке холдинга 13:09Хватит мучиться от бессонницы: семь простых шагов помогут мозгу высыпаться каждую ночь 12:07Афиша мероприятий на апрель-2026: выставки, спектакли и концерты 11:48Собянин: Ежегодно 70% московских врачей повышают квалификацию 11:40Собянин рассказал, как будет работать транспорт в дни пасхальных праздников 11:15Брошенная Пугачева доживает век в одиночестве: муж забрал детей и уехал из Лимасола 09:27Стыд и срам в Чистый четверг: голый Зверев перепугал фанатов непристойным предложением 00:16Нищие и больные: что будет с теми, кто проспит утро 9 апреля и нарушит запреты Чистого четверга 18:02Секрет стройности за копейки: обычная каша из СССР заставляет лишние килограммы уйти навсегда 16:16Пугачева избавляется от последнего имущества в Москве: цена поражает 14:39Золотой дождь из ниоткуда: названы пять знаков зодиака, которые сказочно разбогатеют весной 2026 года 12:57"Дибров побрезговал": Наталья Штурм жестко приложила дочь Даны Борисовой 10:55Омоложение на плаценте рожениц – вот на что Рената Литвинова тайно тратит миллионы в Москве 09:54Человечество на грани: названо количество людей, которое Земля сможет прокормить без катастрофы 00:32Тень Иуды над каждым домом: как один неосторожный жест в Великую среду 8 апреля лишит вас защиты и покоя на целый год 18:58Эта ошибка во время сна может привести к фатальным последствиям 17:18"Как будто ты идешь в музей": Карина Истомина раскрыла интимные подробности жизни с Федором Смоловым 16:16Чат-бот "Денис" помог жителям Подмосковья записаться к врачу более 600 тыс. раз 16:13"Стал посмешищем": Роза Сябитова жестко высказалась о позоре Дмитрия Диброва 14:31Бетон вместо сада, бытовые ножи вместо шпаг: Олег Долин превратил "Ромео и Джульетту" в страшную драму о современной жестокости 12:54Экстренная госпитализация в Беверли-Хиллз: что на самом деле случилось с молодой женой Александра Цекало 11:03Шанс выжить вырос в разы: в России начали бесплатно колоть уникальные онковакцины по полису ОМС 09:27Отчаявшаяся Лариса Долина решилась на радикальную смену профессии 00:25Проклятие Благовещения 7 апреля: одна ошибка во вторник лишит вас здоровья и денег на целый год 21:52В Подмосковье в 2026 году благоустроят более 70 общественных пространств 19:04"Мама что, умирает?": Артем Чекалин не смог сдержать слез из-за страшного вопроса дочери о Лерчек 17:52Медицина бессильна: доктор Мясников назвал болезни, которые не лечатся 16:04Подставили: раскрыта тайная слабость находящегося в отпуске Сергея Лазарева 14:25Ксения Бородина оказалась в эпицентре катастрофы в Дагестане: Все в шоке 12:49Скрывать больше невозможно: в семье Ольги Бузовой случилось долгожданное чудо 10:55Звезды вынесли приговор: что нужно сделать каждому знаку зодиака в апреле 2026, чтобы не упустить свой шанс 09:48Лерчек в парике разрыдалась с ребенком на руках: что она сказала 00:45Великий понедельник или проклятие смоковницы: почему 6 апреля ваша лень может лишить вас удачи на весь год 19:21Лихачев: "Росатом" подвёл итоги AtomSkills-2026 – главные новости 18:29К таким людям никогда не придет богатство – об этом говорил еще Бенджамин Франклин 15:18Лечение за ноль рублей: как заставить частную клинику принять вас бесплатно по полису 12:27Голова в тисках: почему эта привычка часто доводит до мигрени 05:40Вернется сторицей: что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье, 5 апреля 22:26Куда сходить в Москве: афиша главных событий апреля 18:28Тарелка вместо психолога: какие продукты на самом деле лечат хандру 15:42Тишина по закону: как наказать шумных соседей и заставить их заплатить за ваш покой 12:59Волосы сыплются через три месяца после стресса: почему лысина появляется с задержкой 07:34Золотые круги на небе: почему 4 апреля нужно обязательно посмотреть на солнце, чтобы разбогатеть 18:51Процесс самоуничтожения: найдена скрытая причина разрушения мозга после инсульта 17:42Хватит смотреть в потолок: три секрета англичанина, как мгновенно уснуть после ночного пробуждения 15:56 Миллион за комментарий: как наказать интернет-клеветника и заставить его заплатить за ложь 13:43Разбитое сердце фигуриста: что делал Петр Чернышев на могиле Заворотнюк в ее 55-летие
"Приняла правильное решение": Лерчек решилась на отчаянный в борьбе со смертельным недугом

80

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, побрилась налысо после прохождения курса химиотерапии.

Жизнь популярной блогерши Валерии Чекалиной, которую миллионы знают под ником Лерчек, превратилась в настоящий кошмар наяву. Еще недавно она светилась от счастья после рождения четвертого ребенка, но судьба нанесла сокрушительный удар. У 33-летней многодетной матери обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. Сейчас молодая женщина находится в онкоцентре имени Блохина, где врачи пытаются спасти ей жизнь. Ситуация осложняется тем, что болезнь обнаружили в запущенной форме, когда новорожденный малыш еще совсем мал.

Главной новостью для поклонников стал изменившийся внешний вид звезды. Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, побрилась налысо после прохождения курса химиотерапии. Это решение далось ей очень нелегко. Об этом сообщил ее жених, 38-летний аргентинский танцор Луис Сквиччиарини. Он постоянно находится рядом с Валерией и старается поддерживать ее в это тяжелое время.

"Моя храбрая Лера, я не могу представить, как женщине сложно терять свои волосы, свою красоту и женственность. Выпадение началось после первой химии, я видел, как тебе было сложно каждый раз расчесываться и убирать волосы большими клоками. И ты приняла правильное решение — побриться налысо, чтобы не позволить этому процессу красть твою красоту по капле", — поделился с подписчиками гражданский муж Чекалиной.

Сама Валерия подтвердила информацию о своей болезни 16 марта. В социальных сетях она выложила видео, где не смогла сдержать слез. Она честно рассказала фанатам о своем диагнозе и призналась, что ей очень страшно. Но при этом Лерчек заявила, что не собирается сдаваться. Она настроена на долгий путь к выздоровлению, ведь дома ее ждут четверо детей, ради которых нужно быть сильной и стойкой.

Специалисты говорят, что рак желудка на четвертой стадии — это серьезный вызов для медицины. Онколог Евгений Черемушкин отметил, что успех лечения зависит от множества факторов, включая то, как организм отреагирует на агрессивные препараты. Метастазы в легких усложняют ситуацию, но врачи продолжают делать все возможное. Многие поклонники также переживают, как болезнь матери скажется на новорожденном ребенке. Эксперты успокаивают: прямой физической угрозы для малыша нет, но атмосфера в семье сейчас крайне напряженная.

Валерия Чекалина всегда была символом успеха, богатства и бешеной энергии. Теперь ей предстоит пройти через самое сложное испытание в жизни. Подписчики заваливают ее словами поддержки, а сама она старается сохранять позитивный настрой, несмотря на новую внешность и изнуряющие процедуры. Главное сейчас — не опускать руки и верить в чудо. Похоже, что Лерчек готова идти до конца, чтобы победить рак и вернуться к привычной жизни.

9 апреля 2026, 16:42
Валерия Чекалина. Фото: Youtube / @FAMETIMETV
"Мама что, умирает?": Артем Чекалин не смог сдержать слез из-за страшного вопроса дочери о Лерчек

"Надо пешочком ходить": Прохор Шаляпин сорвался на полных женщин

Прохор Шаляпин набросился с критикой на полных дам, которые облюбовали электросамокаты. На светских тусовках Прохор Шаляпин обычно сияет голливудской улыбкой и рассыпается в комплиментах, но на этот раз артист сменил гнев на милость.

Хватит мучиться от бессонницы: семь простых шагов помогут мозгу высыпаться каждую ночь

Мозг можно "переобучить" для более качественного сна, следуя нескольким простым рекомендациям. Многие из нас каждое утро чувствуют себя разбитыми и мечтают только о том, как бы скорее вернуться в постель.

Афиша мероприятий на апрель-2026: выставки, спектакли и концерты

Апрель 2026 года обещает стать самым насыщенным месяцем сезона: в Москве готовят десятки выставок, спектаклей и концертов, которые нельзя пропустить. ТЕАТРМюзикл "Гладиатор" Пожалуй, самая громкая премьера нынешнего театрального сезона.

Брошенная Пугачева доживает век в одиночестве: муж забрал детей и уехал из Лимасола

Пятый муж и дети Аллы Пугачевой улетели в США. Пока поклонники гадают, что происходит в звездном семействе, из-за океана пришли новости.

Стыд и срам в Чистый четверг: голый Зверев перепугал фанатов непристойным предложением

Сергей Зверев призвал женщин мыться и испугал подписчиков голыми фото. Удивить народ выходками звезд становится все сложнее.

Выбор читателей

08/04СрдЗолотой дождь из ниоткуда: названы пять знаков зодиака, которые сказочно разбогатеют весной 2026 года 08/04СрдТень Иуды над каждым домом: как один неосторожный жест в Великую среду 8 апреля лишит вас защиты и покоя на целый год 08/04Срд"Дибров побрезговал": Наталья Штурм жестко приложила дочь Даны Борисовой 09/04ЧтвНищие и больные: что будет с теми, кто проспит утро 9 апреля и нарушит запреты Чистого четверга 08/04СрдПугачева избавляется от последнего имущества в Москве: цена поражает 07/04Втр"Как будто ты идешь в музей": Карина Истомина раскрыла интимные подробности жизни с Федором Смоловым